Муфтий РТ обратился к татарстанцам по случаю Дня народного единства

Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российское общество объединяют общая история, многонациональная культура и менталитет, любовь к родной земле. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем поздравлении с Днем народного единства, опубликованном на сайте республиканского муфтията.

«Все это – наше общее национальное достояние, результат труда народов России и мудрой политики ее руководства. Всевышний наделил россиян этими благами, которые, несомненно, стоят того, чтобы вокруг них объединились все народы нашей страны», – отметил муфтий.

По его словам, представителям различных конфессий в нашей стране необходимо изучать религии друг друга. Он напомнил, что все религии учат добру и любви.

«Важно помнить об этом, не поддаваться на провокации, которые вносят раздор между народами России, и избегать слов и действий, способных повредить единству российского общества», – добавил глава ДУМ РТ.

День народного единства в России отмечается ежегодно 4 ноября. Этот праздник исторически связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.