Муфтий РТ на ифтаре рассказал журналистам, как отличить достоверную информацию от ложной

Духовное управление мусульман Татарстана и национально-туристический комплекс «Туган авылым» организовали ифтар для журналистов. В ходе мероприятия муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал, как по шариату различать правду и ложь, а также об образе татарского мужчины, достойного быть примером для молодежи.

Отметив, что журналисты имеют дело с информацией, муфтий объяснил, по каким признакам в исламе различают недостоверные сведения. «Наш Пророк сказал: если человек будет рассказывать все, что он слышал, то это будет распространением лжи», — отметил муфтий.

Камиль хазрат напомнил, что в исламе достоверность хадисов проверяется по пяти критериям. Во-первых, это неразрывность цепочки передачи, во-вторых, честность человека, являющегося источником. Кроме того, этот человек должен обладать хорошей памятью, а хадис не должен противоречить более сильному хадису. Также в рассматриваемом хадисе не должны быть скрытые недостатки, отметил муфтий.

Руководитель ДУМ РТ также объяснил, почему было решено провести отдельный ифтар для журналистов. «Мы вас воспринимаем как коллег. Если имам с минбара доносит истину нескольким десяткам, сотне людей, то вы доносите ее миллионам. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши с вами отношения были более тесными», — сказал он.

На ифтаре также был представлен проект по созданию образа татарского батыра — «Туган батыр». Это совместный проект одного из руководителей комплекса «Туган авылым», благотворителя Радика Абдрахманова и муфтия Камиля Самигуллина. Туган батыр представлен как выступающий за семейные ценности, сильный, мудрый, надежный человек. По словам Радика Абдрахманова, это должен быть образ, на который ориентируется татарская молодежь.

Книгу сказок «Туган Батыр» планируется издать к началу торжественных мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария. Книга выйдет на четырех языках. Презентация пройдет на экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanSummit-2022».

Создатель образа «Туган батыр», а также автор одноименной сказки-повествования Зульфат Хаким уверен, что человеческие качества веками не меняются. Праведный путь автор сравнивает с «тропинкой за огородами» — человек может знать, что она есть, но не найти ее самостоятельно. «Наша цель — дать человеку свет», — сказал писатель, добавив, что именно в этом видит идею созданного им образа.

«Когда Радик Абдрахманов представил образ „Туган Батыр“, я не сразу это принял, — рассказал Зульфат Хаким журналисту „Татар-информа“. — Но потом это показалось мне очень близким. „Туган“ (родной) — для нас очень дорогое слово. „Туган як“ (родной край), „туган авыл“ (родное село), „туганым“ (родной, родственник) — это очень близкие нашему сердцу слова», — сказал он.

На ифтаре благодарственными письмами были награждены журналисты, активно сотрудничающие с ДУМ РТ. Это пресс-секретарь Президента Татарстана Лилия Галимова, главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова, журналист ТНВ Ильзира Юзаева, редактор «Хозур ТВ» Исмагил Гиндуллин, а также журналист «Реального времени» Радиф Кашапов.