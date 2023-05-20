Муфтий Ринат Раев: Наш долг — передать молодому поколению духовное наследие

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Первый заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман России, председатель ДУМ Челябинской и Курганской областей муфтий Ринат хазрат Раев рассказал о важности передачи духовного и религиозного наследия будущим поколениям.

«Мы должны показать молодому поколению наше духовное, религиозное наследие. Это долг каждого из нас», — сказал муфтий на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Ринат Раев зачитал приветствие форуму от председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия Талгата Таджуддина. В своем обращении муфтий также уделил особое внимание проблеме образования молодежи.

«За укрепление межконфессионального диалога, братства, сотрудничества, за распространение исламского просвещения в нашей стране, образования, возрождение его в школах выражаем свою благодарность органам федеральной и региональной власти, Раису республики Рустаму Минниханову, первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву», — сказано в приветствии.