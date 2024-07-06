Муфтий РФ обратился с речью в честь первого месяца наступающего нового исламского года

Когда солнце уйдет в закат в эту субботу, завершится 1445-й год по мусульманскому летоисчислению и наступает 1446-й год по хиджре (по мусульманскому летоисчислению), первый месяц – мухаррам - у правоверных является заповедным. Об этом заявил председатель ДУМ России, муфтий Равиль Гайнутдин.

Как написали телеграм-канале ДУМ РФ, новый год по мусульманскому летоисчислению не несет в себе ни сакрального смысла, ни обрядовой традиции. Установление летоисчисления связано с госдеятельностью второго праведного халифа Умара (634–644). Оно означало хронологическую черту, после которой мусульманская умма сформировалась как субъект общественных отношений, как единое целое.

Гайнутдин подчеркнул, что ценность первого месяца нового года заключается в том, что на 10-е его число приходится день Ашура — день добровольного поста. Пост же, в свою очередь, напоминает о спасении, которое дарует Аллах, об избавление и исцеление искренне верующих в Него.

Муфтий также попросил Аллаха принять все благие дела и намерения, даровать жителям мир и безопасность, а также сделать так, чтобы все богоугодные дела человечества имели успех.

Еще он пожелал каждому верующему в Аллаха в наступающем году молиться и совершать больше благих поступков, а также счастья и благоденствия.