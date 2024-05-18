Муфтий Равиль хазрат Гайнутдин: Язык будет утрачен без религии, а религия — без языка

Равиль хазрат Гайнутдин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках IX Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани» в Академии наук РТ председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин рассказал журналистам, что в равной степени важно сохранять религию и язык.

«Сегодня мы все задаемся вопросами о том, что важнее — язык или религия, как нам сохранить наследие, как нам вернуть наследие нашему народу. Я как религиозный деятель и татарин ответил бы так. Язык без поддержки религии будет утрачен, и религия будет утрачена, если не будет нашего татарского языка. Поэтому наш долг объяснить нашему народу, что в нашем языке, религии, истории есть глубокий след нации и наследие, достойное гордости. Через признание ценности наших великих личностей, возвращение их наследия нашему народу мы можем сохранить нашу нацию», — поделился своей точкой зрения муфтий.

Кроме того, Равиль хазрат Гайнутдин поблагодарил президента Академии наук Республики Татарстан Рифката Минниханова и вице-премьера РТ, председателя Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева за их труд.

«С целью донесения наследия одного из самых уважаемых наших богословов и просветителей Шигабутдина Марджани Академия наук Татарстана и Духовное управление мусульман Российской Федерации организуют „Чтения имени Шигабутдина Марджани“. Я от всей души благодарю Рифката эфенде, Василя эфенде. Они как патриоты нашего народа, нашей нации, признавая и наш труд, уважая его, призывая быть вместе, работать вместе, вместе служить нашей нации, не жалеют сил на этом поприще», — отметил Равиль Гайнутдин.

Автор материала — Камиля Билалова.