Муфтий Равиль Гайнутдин о Ренате Ибрагимове: Харизматичный, скромный и как звезда сияющий

В Соборной мечети Москвы прощаются с певцом, композитором и продюсером, народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, который скончался вчера вечером в столице страны. Ко всем скорбящим обратился председатель Духовного управления мусульман РФ и председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин.

«Его песня — это дорога, путь, который идет к звездам, в небеса. И на сцене стоит харизматичный, но в то же время скромный и иногда немножко застенчивый, но настолько добрый и как звезда сияющий Ренат Ибрагимов», — отметил председатель ДУМ РФ.

Фото: © Дина Газалиева

Равиль Гайнутдин поделился, что Ренат Ибрагимов был глубоко верующим человеком, совершал намазы и отправлялся в паломничество по святым местам — в хадж.

«Я вспоминанию эти мгновения! Когда мы обращались к нему, он никогда не отказывал в своем участии в наших мероприятиях. Деятель культуры такого уровня приходил на праздники и вместе с собратьями совершал намаз», — сказал он.

Фото: © Дина Газалиева

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования жене Рената Ибрагимова — Светлане Ибрагимовой в связи с его смертью.