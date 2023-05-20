Муфтий Равиль Гайнутдин назвал помощь селу Юлдус одним из показателей единства

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Совета муфтиев России, председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин назвал одним из показателей единства помощь, которая оказывается пострадавшему от пожара татарскому селу Юлдус в Курганской области.

«Когда пожар почти уничтожил историческую деревню Юлдус, когда жителей Сибирского, Уральского региона настигла беда, мы видим, что татары в едином порыве пришли на помощь. Я считаю это одним из показателей единства. Призываю вас неустанно совершать добрые дела, помогать, быть милосердными», — сказал муфтий шейх.

«Того, кто сам не уважает себя, не ценит, то и другие его не будут уважать и ценить. Помня эту истину, мы должны гордиться своим мировоззрением, своей нацией и достижениями», — призвал спикер.

Равиль Гайнутдин напомнил, что Татарстан принимает гостей из десятков исламских стран. «Татарстану руководством нашей страны поручено создать мост между Россией и исламским миром. Это миссия, которая веками была свойственна татарам», — сказал он.

Муфтий шейх также подчеркнул, что юбилеи великих личностей необходимо проводить на высшем уровне. «Еще одна наша великая задача — сохранить наследие выдающихся учителей, наставников в нашей религии, и передать будущим поколениям. Мы должны не только гордиться наследием предыдущих поколений, но и готовить новых исламских специалистов», — сказал Гайнутдин.

В выставочном центре «Казань Экспо» в концертном зале имени Ильгама Шакирова проходит пленарное заседание XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». В работе форума принимает участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.