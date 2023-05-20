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Муфтий Равиль Гайнутдин назвал помощь селу Юлдус одним из показателей единства
Председатель Совета муфтиев России, председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин назвал одним из показателей единства помощь, которая оказывается пострадавшему от пожара татарскому селу Юлдус в Курганской области.
«Когда пожар почти уничтожил историческую деревню Юлдус, когда жителей Сибирского, Уральского региона настигла беда, мы видим, что татары в едином порыве пришли на помощь. Я считаю это одним из показателей единства. Призываю вас неустанно совершать добрые дела, помогать, быть милосердными», — сказал муфтий шейх.
«Того, кто сам не уважает себя, не ценит, то и другие его не будут уважать и ценить. Помня эту истину, мы должны гордиться своим мировоззрением, своей нацией и достижениями», — призвал спикер.
Равиль Гайнутдин напомнил, что Татарстан принимает гостей из десятков исламских стран. «Татарстану руководством нашей страны поручено создать мост между Россией и исламским миром. Это миссия, которая веками была свойственна татарам», — сказал он.
Муфтий шейх также подчеркнул, что юбилеи великих личностей необходимо проводить на высшем уровне. «Еще одна наша великая задача — сохранить наследие выдающихся учителей, наставников в нашей религии, и передать будущим поколениям. Мы должны не только гордиться наследием предыдущих поколений, но и готовить новых исламских специалистов», — сказал Гайнутдин.
В выставочном центре «Казань Экспо» в концертном зале имени Ильгама Шакирова проходит пленарное заседание XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». В работе форума принимает участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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