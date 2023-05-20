Муфтий Оренбурга: Планируется вернуть историческое здание «Хусаинии» и открыть гимназию

Председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области, муфтий, директор медресе «Хусаиния» Альфир хазрат Шарипов рассказал о планах по возвращению мусульманам исторического здания, в котором располагалось медресе, и размещению в нем гимназии. Он выступил на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

«Духовное управление мусульман тесно сотрудничает с областной татарской автономией, руководителем которой является Ильдус Давлетов. Вместе с автономией мы работаем над тем, чтобы вернуть историческое здание, где до революции было медресе „Хусаиния”, открыть в этом здании татарскую гимназию с религиозным и национальным компонентом в обучении. Надеемся, что гимназия воспитает полезных для нашей страны, нашего народа личностей», — пояснил Альфир хазрат.

Муфтий подчеркнул важность сохранения тесной связи между религией и национальной культурой. «Только благодаря сохранению нашими предками одновременно и религии, и языка ислам дошел до нас. Благодаря исламу татары до революции являлись одним из самых образованных народов в России. Можем надеяться, что мы тоже сможем оставить хорошее наследие для нашего будущего», — отметил Альфир Шарипов.