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Муфтий Оренбурга: Наши медресе служат сохранению религии и национальной культуры
В течение многих столетий татарские медресе служили формированию, а также сохранению татар как нации, и эту традицию нам необходимо продолжить, заявил председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области, директор медресе «Хусаиния» Альфир хазрат Шарипов. В своем выступлении на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» он говорил о тесной взаимосвязи религии и национальной культуры у татар.
«Сегодня мы можем опираться на богатый опыт наших предков. Оренбургская область гордится выдающимися личностями — это и Ризаэтдин Фахретдин, Рамиевы, основавшие здесь татарскую типографию, Каримовы, медресе Хусаиния, которое считалось одним из лучших, и где учились Муса Джалиль, Ахметзаки Валиди, Мирхайдар Файзи. Современное медресе, как преемник своего предшественника со 130-летней историей, работает уже 32 года», — ознакомил участников форума муфтий Оренбургской области.
Сегодня медресе — это центр не только религиозного образования и воспитания, но и национальной жизни, который ведет работу по изучению, сохранению языка, культуры, сказал муфтий. «80 процентов имамов в наших деревнях и городах — выпускники этого медресе» добавил он.
«Имамы лечат души людей, направляют, наставляют их, дают духовное воспитание. Наши хазраты ведут воскресные уроки в мечетях, оказывают социальную помощь нуждающимся. Нам надо объединить имамов, показать их дела, повышать их авторитет в обществе. Татары всегда могли объединять в себе религию и культуру», — подчеркнул Альфир хазрат Шарипов.
Он также сказал о важности семьи. «Семья — это основа общества и государства. Пусть в своих проповедях имамы призывают людей создавать крепкие семьи, чтобы не было разводов. Если мы в семье будем говорить на родном языке, дадим детям воспитание на ценностях нашей религии, то будем считаться теми, кто исполнил свой долг перед Всевышним, своим Отечеством и своим народом», – резюмировал муфтий.
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