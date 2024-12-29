Муфтий Москвы Аляутдинов попросил россиян в новогодние каникулы быть на страже духовности

Зампредседателя ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов посоветовал россиянам «сохранять связь с реальностью». Муфтий согласился с тем, что иногда каждый человек хочет отвлечься, уйти от рутины в сказочный мир. Однако из-за компьютерных игр, соцсетей и других подобных развлечений люди рискуют потерять жизненные ориентиры и «самих себя», отметил спикер, комментируя свой отказ приехать в гости к Деду Морозу. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, в современном мире очень много того, что лишает человека возможности познать истинный смысл своего существования», - подчеркнул муфтий.

Он же призвал граждан «быть на страже своей духовности» и в новогодние каникулы не только праздновать, но и уделить в эти дни внимание близким, попробовать познать что-то новое и в целом всесторонне развиваться.

«Ибо во всем, что мы делаем, должна быть польза, а для этого важно сохранять искренность души и уметь положиться на Всевышнего», - отметил Аляутдинов.

Напомним, ранее Аляутдинов говорил, что Дед Мороз и Снегурочка являются персонажами из сказок. В ответ всероссийский Дед Мороз пригасил всех, кто в него не верит, приехать в гости в Великий Устюг. Однако муфтий, поблагодарив Мороза за приглашение, отказался от поездки в связи с загруженностью на работе.

«Мы благодарим за приглашение, но приехать не сможем, много работы», - ответил Аляутдинов.