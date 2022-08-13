Муфтий Крыма: «Мы не можем повторить ошибку, которую совершили в 1783 году»

В интервью «Миллиард.Татар» муфтий мусульман Республики Крым и города Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев рассказывает о 23 годах работы в местном муфтияте, будущем мусульман на полуострове, а также отношениях с меджлисом*, который не поддержал присоединение Крыма к России.



«Длинная история, сложная тема, горькие дни»

– Как ваша семья в советские годы смогла сохранить ислам и передать его вам?

– Там, где я жил, в Узбекистане, в Дальверзине, было много религиозных людей. Это были мусульмане: крымские татары и узбеки. Они соблюдали обычаи, делали намаз, читали Коран. Мой отец, моя бабушка читали Коран, у нас не было в этом плане сложностей. У нас в народе говорят: птица делает то, что видела в гнезде. Что было в нашем доме, я этим жил и рос. Видимо, было предписано Всевышним, и Он счёл меня достойным служить своей религии и своему народу.

– Что вам и вашей семье пришлось пережить при возвращении на историческую Родину? Как встретил Крым?

– Это очень длинная история, сложная тема, горькие дни. В Крыму нас не ждали. Мы приехали в 1987 году. Конечно, было очень сложно. Нас не прописывали. Жизнь была устроена так, что если у тебя нет прописки, то тебя не существует, ты нигде не числишься на учете, ты нигде не можешь заявить о себе. Каждую неделю по 2-3 раза мы проходили паспортный контроль. Сложные были времена. Но слава Всевышнему, сегодня мы хорошо живем на Родине, у нас есть возможность следовать своей вере, наш народ живет на родной земле. Пусть те горестные дни уйдут навсегда и никогда не повторятся ни у одного человека. Я молюсь, чтобы ни один народ не переживал таких дней. Да, наше будущее в наших руках. Для того, чтобы оно было светлым, мы должны быть умными, общаться со всеми уважительно, выстраивать диалог. Это и есть наша обязанность. Религия ислам – религия, которая объединяет. Мы хотим жить в единстве, мы работаем над этим и идем по этому пути. ИншАллах, у меня большая надежда, что наше будущее будет светлым.

– Вы обучались в медресе города Маниса, затем продолжили обучение в Ливане. Расскажите, как проходило обучение, насколько сильнее мусульманская школа за рубежом? Можно ли сказать, что в современных реалиях уже нет необходимости учиться за рубежом?

– После распада СССР в 1991 году каждый народ начал восстанавливать свою религию. И православные христиане, и мусульмане, и представители других конфессий начали жить по своим религиям. Это был сложный путь. Молодежь не знала религии. Но в 1993 году прибыли первые учителя из Турции, и появилась возможность получить образование.

Мы поехали учиться в Турцию. Это было крайне необходимо, потому что одно дело получить основы религиозных знаний дома, и совсем другое дело изучить тонкости религии в медресе у преподавателей. Если вы спросите про настоящее время, то я скажу, что да, у нас есть медресе, мы выпускаем хафизов, но этих знаний недостаточно. Это очень хорошо, когда есть возможность куда-то выехать для получения знаний. Это неплохо. Но Ливан я бы не рекомендовал. Там сложно. Поэтому я никому не посоветую поехать в Ливан на обучение.

– Где сейчас учатся крымские мусульмане?

– После 2014 года большинство наших студентов обучаются в Татарстане. Я выражаю благодарность Муфтияту Татарстана за поддержку. Мы отправляем туда наших детей в университеты, на курсы изучения Корана.

В Турции тоже наши студенты продолжают обучение. ИншАллах, после окончания учебы они все вернутся. Двери не закрылись, но ситуация немного сложная, поэтому много студентов в Турцию не едут, в основном едут в Татарстан.

Азовское медресе продолжает свою работу. Как я уже отметил, у нас есть курсы Корана и курсы хафизов. Планы по расширению у нас большие. С позволения Всевышнего Аллаха, мы бы хотели воплотить их в жизнь. Наследие наших предков – Зынджирлы медресе в Бахчисарае передано нашему муфтияту. Мы планируем его отреставрировать, воссоздать мечеть. В планах также восстановить двухэтажную школу возле здания Зынджирлы медресе, в которой работал Исмаил Гаспринский. Там откроется научный центр. С позволения Всевышнего Аллаха, это и есть наша задумка.

«После 2014 года большинство наших студентов обучаются в Татарстане. Мы отправляем туда наших детей в университеты, на курсы изучения Корана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но опять-таки ездить за границу и получать там образование можно всегда. Даже если у нас будет высшее духовное заведение, получать новые знания всегда хорошо.

У нас большие проекты, планы. Сегодня государство нас поддерживает. Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов всегда откликается на наши проекты. Все будет сделано, средства уже выделены. ИншАллах, это медресе, этот университет тоже заработает. Мы мечтаем об этом, остальное знает Всевышний Аллах. Мы надеемся, что желания от чистого сердца и с добрыми намерениями всегда воплощаются в жизнь.

«Мы не можем повторить ошибку, которую совершили в 1783 году»

–​​​​​​​ Вы с 1999 года являетесь муфтием мусульман Крыма и будете занимать этот пост до 2023 года. Расскажите, что вы ощутили, когда вас впервые назначили на этот пост, и какой путь, какие изменения претерпела крымскотатарская мусульманская община за эти годы?

– Если вспоминать те дни, то, конечно, они были сложными. Очень тяжелыми. Я был молод, а на мои плечи уже тогда легла такая ответственность. Очень тяжелые были дни, очень тяжелые были времена. Рядом со мной не было никого. В издательстве работал 80-летний ныне покойный Закир ага. В строительном отделе трудился Сервер ага, он тоже был в возрасте. Был один преподаватель и Мелиха ханум.

Если вспоминать, то это были сложные дни. Но уже прошло 23 года, и разница колоссальная. У нас сегодня в муфтияте работает команда из 40 человек. А в то время только четыре сотрудника было. Сегодня 40 человек трудится. Поэтому разница, конечно, большая. И работа, которую мы выполняем, тоже большая. Наша деятельность касается религии, культовых объектов, выделения земельных участков под строительство мечетей. В селах нашим общинам выделены земельные участки. Этим тоже занимаются специалисты, которые работают здесь, в муфтияте. Я доволен каждым сотрудником, благодарен им за их труд. Если смотреть на тот муфтият в 1991 году и нынешний – разница большая. Слава Всевышнему за всё.

–​​​​​​​ Вы были имамом села Золотое Поле. Уделяете внимание местной мечети по сей день?

— Конечно, у нас есть связь. Я езжу туда постоянно, я много лет там работал. До этого я жил в селе Акчора (с. Долинное Кировского района). Там тоже есть мечеть. Тогда муфтият не назначал имамов, тогда община сама выбирала имама. Сегодня это уже выстроенная работа, имамы назначаются. Там хорошая мечеть, община активная, поддерживают мечеть, спасибо им.

«Взаимоотношения с государством у нас хорошие, мы работаем в правовом поле Российской Федерации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

–​​​​​​​ Вы были членом президиума Меджлиса крымскотатарского народа. Руководство Меджлиса не поддерживало присоединение Крыма к России. Вы пытались повлиять на руководство Меджлиса? Как вы относитесь к ним сейчас?

– Скажу честно, у нас нет никакой связи, и мы не имеем к ним никакого отношения. И причина этому одна – наши мнения разделились. Мы сказали, что как Духовное управление мы никуда не уедем из Крыма, что мы остаемся на Родине, что мы будем защищать нашу религию, наш Коран, наш народ, наши мечети здесь. Они выбрали другое. Поэтому каждый мыслит и делает по своему уму. Никто ни на кого не в обиде.

Мы продолжаем работать. Мы живем на Родине, и эта тема для нас закрыта. У нас даже в мыслях нет куда-то уезжать. Это невозможно. Каждый сам знает, как ему жить и где жить. Но наше желание и предложение – живите на Родине. Мы объясняем нашей молодежи, что ошибку, которую совершили в 1783 году, мы не можем повторить. У нас нет такого права. Зная об этой ошибке, мы не можем ее повторить. И те, кто хочет, чтобы мы совершили эту ошибку, пусть хорошо подумают: а что будет завтра с нашим народом? Слава Всевышнему Аллаху, на нашей Родине 5 раз читается азан, работают мечети, работают медресе, работает университет, строятся школы и детские сады. Поэтому мы довольны сегодняшней жизнью.

«Во времена Украины мечети строились без регистрации, земельные участки выделялись незаконно»

–​​​​​​​ Известно, что вы активно выступаете за возвращение всех культовых объектов мусульман Крыма, способствуете строительству мечетей медресе. Довольны ли вы сами результатом, много ли еще нужно? С 2014 года по сегодняшний день активно ведется работа в этом направлении?

– Конечно, за 23 года то культурное наследие, которое досталось нам от предков, – это культовые объекты, мечети, медресе – по закону возвращается в собственность муфтията. Из 100% мечетей порядка 80% мы смогли вернуть, осталось доработать 20%. Взаимоотношения с государством у нас хорошие, мы работаем в правовом поле Российской Федерации. Мы ждем возвращения всех мечетей в нашу собственность.

Мы ждем, потому что здания мечетей используются как школы, детские сады. Чтобы их освободить, государство должно построить другие здания. ИншАллах, и оставшиеся 20% культовых зданий вернутся в муфтият и будут открыты в качестве мечетей, медресе, и наше наследие будет возрождаться.

«Из 100% мечетей порядка 80% мы смогли вернуть, осталось доработать 20%» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

–​​​​​​​ То есть с 2014 года много изменений?

– Конечно, потому что все делается в рамках закона. Нет спонтанных решений. Во времена Украины мечети строились без регистрации, земельные участки выделялись незаконно. Никто на это не уделял внимания. Достаточно было того, что мы вернулись на Родину. Нет, так нельзя. Поэтому сегодня, все, что мы делали и делаем после 2014 года в рамках правового поля, официально. Так и необходимо делать. Нет официального документа, так нельзя. Что бы у тебя ни было – участок ли, мечеть ли, школа ли – всё должно быть официально зарегистрировано.

Только так можно быть спокойными, что и молодое поколение может пользоваться этим имуществом. У нас не было до 2014 года официальных документов. Это было сложно. Ведь ситуация с самозахватами у людей аналогичная. Наш народ построил дома, но не смог ввести в эксплуатацию. Сегодня все стараются исправить эту ситуацию. Это обязательно надо делать. У нас сегодня нет таких проблем.

–​​​​​​​ Какое будущее вы видите для крымской мусульманской общины?

– Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 1999 годом, то могу сказать, что уровень религиозных знаний и тяги к религиозным знаниям у нашего народа возрос в разы. Чувствуется большая разница. Слава Всевышнему. Альхамдулиллях воле Всевышнего. Разница большая. В те годы, когда мы организовывали мероприятия в Крыму, даже религиозные, без алкоголя праздники не проходили. Плохие слова, невоспитанность – все это могло быть. Но сегодня, когда мы проводим мероприятия, я очень радуюсь, наблюдая за нашей молодежью. У нас воспитанная молодежь, не употребляющая алкоголь. Молодежь делает намаз, изучает основы ислама. Поэтому у нас светлое будущее. Будущее всего Крыма светлое. Будущее всех народов, проживающих в Крыму, светлое. Почему я это говорю? Если мы будем воспитывать нашу молодежь, наших детей и внуков, то и люди, которые будут их окружать, будут таковыми. Если мы этого не будем делать, то этого никто не сделает за нас. ИншАллах, Крым в будущем ждут только хорошие события. Все живут свободно, исповедуют свои религии, которые не запрещены Конституцией. Мы должны много работать, не жалея себя.

После 2014 года у нас с Татарстаном сложились теплые дружеские отношения. В 2014 году я познакомился с Рустамом Миннихановым, мы о многом поговорили с ним. В 1991 году они пережили все то, что мы пережили в 2014-м. Они прошли тот же путь. Рустам Минниханов посоветовал быть разумными, не совершать ошибок, заверил, что наше будущее светлое. Конечно, мы не смогли понять друг друга сразу после первой встречи. Я не понимал, что происходит, меня волновало, что будет дальше. А вот после второй встречи я посоветовал членам меджлиса (запрещенная в РФ организация) поехать в Татарстан и посмотреть, как там живет татарский народ. Многие поехали. Но наши политики не захотели прислушаться, и наше Духовное управление выбрало иной путь.

С Татарстаном у нас давние культурные связи. У нас похожи языки, одна религия. Мы открыты друг для друга. Я выражаю благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, Муфтию Татарстана Камилю хазрату от имени всего народа за помощь и поддержку. Отдельно хочу выразить слова благодарности первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Мы встречались с ним в Татарстане. Он многое видел, многое знает, у него богатый опыт. Для нас было важным его мнение. Я стараюсь не совершать тех ошибок, которые были совершены в 1783 году. Еще раз спасибо Рустаму Минниханову, Камилю хазрату, Минтимеру Шаймиеву. Пусть Аллах дарует им свое довольство в обоих мирах.

* Запрещенная в РФ организация