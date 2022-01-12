Муфтий Крыма: Пусть Аллах убережет нашу Россию от испытаний, выпавших нашим соседям

1100-летняя история ислама в Волжской Булгарии стала одним из важных факторов формирования национальной идентичности татар и ряда других народов России. Такое мнение выразил муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев на заседании Республиканского оргкомитета по подготовке к празднованию.

«Это история того, откуда необходимо брать пример современному обществу. Мы снова убеждаемся, что человечество нуждается во взаимной любви и уважении, независимо от конфессиональной или национальной принадлежности. 1100-летняя история принятия ислама Волжской Булгарией еще раз показывает, что было актуально тогда, актуально и сегодня. Мы нуждаемся друг в друге, и это указывает на то, что мы должны возвращаться к ценностям, которые были у наших дедов и прадедов. Это дань уважения нашим предкам, определившим жизненный путь народа. И через столько лет, мы становимся свидетелями того, что нуждаемся в тех ценностях, которые формировали наши отцы и деды», — сказал муфтий.

Он отметил, что мусульмане, православные и представители других традиционных религий живут в мире и согласии. А также пожелал, чтобы в будущих тысячелетиях наши потомки сохранили эти ценные мирные взаимоотношения между разными народами и религиями.

Кроме того, муфтий поблагодарил Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева и Президента РТ Рустама Минниханова за взвешенную, в частности, религиозную политику, которая должна стать примером многим руководителям постсоветских республик.

«Те, кто забывает Создателя, сталкиваются с серьезными испытаниями, как некоторые наши соседи. Пусть Аллах убережет нашу Россию от таких сложностей. Я вам желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья, и пусть другие берут с вас пример», – подчеркнул муфтий Крыма.