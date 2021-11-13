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Общество
13 ноября 2021  11:24

Муфтий Крыма и Севастополя соболезнует в связи со смертью Светланы Алиевой

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Скончалась руководитель общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар городского округа Симферополь „Идель“» Светлана Алиева. Соболезнования ее родным и близким от имени ДУМ Крыма и Севастополя выразил муфтий хаджи Эмирали Аблаев.

«Мы знали Светлану Набиевну как активного общественного деятеля, которая в любое время была готова протянуть руку помощи и поддержки всем, кто в этом нуждался. Ею было воплощено в жизнь множество различных полезных проектов. Ее отличали прекрасные организаторские способности, неутомимая энергия, любовь к работе, целеустремленность», — отметил он на официальной странице муфтията Крыма в Facebook. 

Он отметил, что скорбит вместе со всеми, кто знал Светлану Алиеву, с ее семьей, друзьями и близкими.

#соболезнования #дум крыма
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