Муфтий Крыма и Севастополя соболезнует в связи со смертью Светланы Алиевой

Скончалась руководитель общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар городского округа Симферополь „Идель“» Светлана Алиева. Соболезнования ее родным и близким от имени ДУМ Крыма и Севастополя выразил муфтий хаджи Эмирали Аблаев.

«Мы знали Светлану Набиевну как активного общественного деятеля, которая в любое время была готова протянуть руку помощи и поддержки всем, кто в этом нуждался. Ею было воплощено в жизнь множество различных полезных проектов. Ее отличали прекрасные организаторские способности, неутомимая энергия, любовь к работе, целеустремленность», — отметил он на официальной странице муфтията Крыма в Facebook.

Он отметил, что скорбит вместе со всеми, кто знал Светлану Алиеву, с ее семьей, друзьями и близкими.