Муфтий Камиль хазрат встретился с семьями бойцов СВО в Нижнекамске

Фото: ДУМ РТ

Сегодня Камиль хазрат посетил Нижнекамский мухтасибат, где провел встречу с семьями участников специальной военной операции. Встреча прошла в Соборной мечети «Джамиг».

На мероприятие собрались около ста человек, включая вдов, родителей и детей погибших солдат. Организатором встречи выступил Нижнекамский мухтасибат ДУМ РТ.

На встрече с семьями, потерявшими своих близких в ходе СВО, присутствовали имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов, заместитель мухтасиба Нижнекамского района по вопросам СВО Абдульхаким хазрат Яруллин, а также начальник отдела по связям с общественными формированиями и национальным вопросам исполкома Нижнекамского района Радик Шайдуллин и другие руководители.

Муфтий Камиль хазрат в своем выступлении в первую очередь выразил свои искренние соболезнования и слова поддержки близким погибших солдат, а затем также рассказал об активной деятельности ДУМ РТ по оказанию помощи бойцам и их семьям.

Делегации ДУМ РТ регулярно отправляются в зону боевых действий, где передали бойцам уже 14 гуманитарных грузов.

На днях Нижнекамский мухтасибат начал сбор средств на приобретение автомобиля и оборудования для мобильной мечети. За два дня собрано достаточно средств на три автомобиля для передвижных мечетей. Таким образом, три мечети будут курсировать на передовых рубежах СВО, оказывая духовную поддержку солдатам.