Муфтий Татарстана объяснил разницу между устазом и муаллимом

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана муфтий Камиль хазрат Самигуллин объяснил разницу между муаллимом, муддарисом и устазом.

Как пояснил муфтий, муаллимы – это те, кто преподает, и пророка Мухаммада называли первым муаллимом – то есть преподавателем. Муддарисы – это специалисты в «дарсе», или уроке.

«Устаз – это уже единицы. Сегодня «устаз» в арабском языке говорят профессору и даже на визитках пишут: «Устаз – доктор». Доктор пишет определенное количество трудов и статей, и ему присваивают статус устаза, то есть профессора», – рассказал «Татар-информу» Камиль хазрат.

Статус «устаз» можно сравнивать с университетским профессором – нужно быть как минимум доктором исламских наук. В этом смысле нет никакой разницы между учеными мусульманами и мусульманками – критерии получения «научного звания» одинаковые.

«У разных систем есть разные правила. Кто-то говорит, что нужно сколько-то лет пробыть в статусе доктора, кто-то говорит, что нужно, например, столько-то книг и статей написать, будучи доктором», – считает муфтий.

Также он назвал наименования несколько других сотрудников медресе: назир – завхоз медресе; дамулла – мулла, который преподает в примечетном медресе; хальфа – наместник, директор или настоятель медресе. Все эти термины, по словам муфтия, есть в текстах основателя и руководителя медресе «Мухаммадия» Галимджана Баруди, а любая путаница возникает из-за невежества.