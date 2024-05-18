Муфтий Камиль Самигуллин заявил о нехватке религиозных специалистов среди татар

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин посетовал на нехватку специалистов в мусульманском сообществе и призвал участников Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» приехать в нашу республику на учебу. Об этом он сказал на пленарном заседании форума, которое состоялось в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

«В татарском мусульманском сообществе не хватает специалистов. Поэтому я приглашаю вас в Татарстан учиться. Например, с осени прошлого года в четырех регионах России началась работа по исламским финансам. Это новое направление, новый опыт, поэтому пока идет тяжело. В Татарстане духовным управлением учреждены 11 исламских финансовых организаций, создано 14 продуктов. Это ипотека, банковская карта, выплата долями, халяльные инвестиции, пенсионный фонд и другие. Но надо контролировать и их реализацию. Ведь если исламские продукты будут выпускаться и продаваться без шариатского контроля, то никакого доверия не останется», — сказал Камиль хазрат.

Он отметил, что сфера исламских финансов очень перспективна, а также отметил, что Татарстан ведет активную работу в этой области. «И Башкортостан, и Чечня, и Дагестан в этом деле ориентируются на Татарстан», — сказал он.

Муфтий также отметил дефицит специалистов по Корану, каллиграфов.

«Также важным является подготовка Коран-хафизов (чтец Корана — прим. Т-и). Если мы хотим, чтобы у нас вырастали такие великие ученые, как Муса Бигиев, оставить след в мировой культуре, то обязательно надо позаботиться об этом. Сейчас среди татар есть четыре таких хафиза. В татарском обществе большая потребность в каллиграфах. Их нехватка особо остро заметна, когда надо строить мечети, оформлять их. К сожалению, иногда оформление получается на довольно низком уровне. Не хватает кадров и на книгоиздательском направлении. Авторов, переводчиков со знанием татарского языка мы приглашаем к сотрудничеству с ДУМ РТ», — сказал муфтий.

Камиль Самигуллин отметил большую значимость Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

«Каждый год, встречаясь на этом сходе, татарские религиозные деятели делятся своими достижениями и опытом. Таким образом, форум способствует развитию татарского языка. Набирается разносторонний опыт, мы видим рост и позитивные изменения», — отметил муфтий Татарстана.

В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены».

Энже Габдуллина