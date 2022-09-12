Муфтий Кабула, этнический татарин, выбран председателем Совета исламских ученых провинции

Фото: ИА " Татар - информ"

Муфтий Кабула Альхадж Маулави Султан Ахмад Татар избран председателем Совета исламских ученых (алимов) провинции Кабул. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Провинция Кабул включает 15 районов, в том числе и столицу страны — город Кабул. Население провинции составляет около 6 млн человек, из которых более 4 млн проживают в Кабуле.

«Стараниями авторитетного богослова Альхадж Маулави Султан Ахмада три года назад была создана и активно развивается татарская школа-интернат для сирот в городе Кабуле. Там живут и получают образование более 400 воспитанников, в основном из татарских семей», — заметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого открыто в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

«За короткое время Альхаджу Маулави Султан Ахмаду удалось создать из интерната передовую школу с сильным преподавательским составом. Сейчас в интернате преподают религиозные и светские предметы, а также татарский язык. Все 17 выпускников в этом году поступили в вузы Афганистана, Турции и Ирана», — добавил он.