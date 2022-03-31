Муфтий Кабула от татар Афганистана поздравил Минниханова и татарстанцев с Рамаданом

Фото: «Татар-информ»

Муфтий Кабула Альхадж Маулави Султан Ахмад Татар от лица всех татар общины Афганистана записал видеопоздравление Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и всем татарстанцам с наступлением священного месяца Рамадан.

«Дорогие наши братья, гордость всех татар мира — уважаемый Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и все жители этой великой республики! Татары Кабула и всех уголков Афганистана с гордостью будут отмечать священный месяц Рамадан! Поздравляем Республику Татарстан, особенно стариков, женщин и детей, и молим Всевышнего Создателя проявить свою милость и благословение к татарам и всем мусульманам мира во имя укрепления нашей дружбы и братства. Находясь в стенах научного ханафитского религиозного центра „Шахи Медина“, я еще раз поздравляю с наступлением Рамадана. Мы надеемся, что у нас у всех будет самый лучший и самый благословенный месяц», — сказал он в видеообращении.

Богослов и проповедник отдельно поблагодарил генерального директора казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России за оказание поддержки и гуманитарной помощи в критический момент для всей татарской общины Афганистана.