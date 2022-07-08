Муфтий Кабула — этнический татарин поздравил Минниханова с Курбан-байрамом

Муфтий Кабула Альхадж Маулави Султан Ахмад Татар, представитель Совета татар Афганистана, записал видеопоздравление с наступающим праздником Курбан-байрам, адресованное Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и всем российским мусульманам.

«Дорогой наш брат, Рустам Минниханов — Президент Республики Татарстан. Мир Вам, да пребудет с Вами и с народом Татарстана Божья милость и благословение Всевышнего!» — заметил муфтий Кабула.

«Приветствую Вас в преддверии Курбан-байрама и желаю Вам счастливых дней, и желаю всем мусульманам, Российской Федерации и всего мира благ и мира! Молю счастья, благословения и успеха брату и всем татарам мира», — добавил он.

В Афганистане Курбан-байрам продлится четыре дня. Жители страны отпразднуют его в семейном кругу. «В общей сложности 13 582 хаджи вернутся в эти дни в Афганистан из паломничества в Саудовскую Аравию. Среди них 4172 афганских татарина», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

К поздравлениям афганских татар присоединился и генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов — глубоко уважаемый лидер мусульман России. Татары Афганистана и наш фонд гордятся им. Он настоящий патриот своей нации и гордость мусульман мира», — заметил Рустам Хабибуллин.