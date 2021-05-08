Муфтий и митрополит Татарстана возложили цветы к мемориалу Славы в Казани

Накануне Дня Победы муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возложили цветы к мемориалу Славы в парке Победы в столице РТ.

Главы мусульманского и православного духовенств заметили, что в мае жители республики отмечают три важных праздника — День Победы, Пасху и Ураза-байрам.

«Мы собираемся так впервые. Победа одержана духом нашего народа, но ведь сколько было еще молитв наших женщин. Вечная память всем вождям и воинам, положившим свои жизни за нашу Родину. Вечная память и царство небесное тем, кто молился за Победу и вымолил ее», — отметил митрополит Кирилл.

Муфтий Татарстана выступил с инициативой открыть в парке Победы молитвенное сооружение.

«Может быть, это должна быть часовня, храм или мечеть. К 80-летию Победы могли бы сооружение достроить и открыть. Я думаю, вы меня поддержите с такой идеей», — обратился Камиль хазрат к митрополиту Кириллу.