news_header_top_970_100
Партию «Новые люди» в Государственной Думе представит известный казанский блогер
Партию «Новые люди» в Государственной Думе представит известный казанский блогер
Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»
На строящейся главной мечети в Пестрецах установили малый минарет
На строящейся главной мечети в Пестрецах установили малый минарет
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 мая 2021  12:27
Гузель Хусаинова

Муфтий и митрополит Татарстана возложили цветы к мемориалу Славы в Казани

Муфтий и митрополит Татарстана возложили цветы к мемориалу Славы в Казани
news_top_970_100

Накануне Дня Победы муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возложили цветы к мемориалу Славы в парке Победы в столице РТ.

Главы мусульманского и православного духовенств заметили, что в мае жители республики отмечают три важных праздника — День Победы, Пасху и Ураза-байрам.

«Мы собираемся так впервые. Победа одержана духом нашего народа, но ведь сколько было еще молитв наших женщин. Вечная память всем вождям и воинам, положившим свои жизни за нашу Родину. Вечная память и царство небесное тем, кто молился за Победу и вымолил ее», — отметил митрополит Кирилл.

Муфтий Татарстана выступил с инициативой открыть в парке Победы молитвенное сооружение.

«Может быть, это должна быть часовня, храм или мечеть. К 80-летию Победы могли бы сооружение достроить и открыть. Я думаю, вы меня поддержите с такой идеей», — обратился Камиль хазрат к митрополиту Кириллу.

День Победы муфтий татарстана митрополит казанский и татарстанский
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное