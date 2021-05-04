Муфтий и митрополит Татарстана обсудили варианты помощи приюту для бездомных

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетили работающий в Казани комплекс оказания помощи нуждающимся «Приют человека». Они обсудили различные варианты поддержки этого учреждения.

Религиозных деятелей встретил руководитель открывшего приют Центра социальной реабилитации и адаптации (автономная некоммерческая организация «ЦРА») Азат Гайнутдинов. Он показал гостям пункт бесплатной выдачи одежды, обустройство места банных процедур, парикмахерскую и другие помещения учреждения.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ.

Как отмечает пресс-служба ДУМ РТ, муфтият сотрудничает с Центром социальной реабилитации и адаптации с 2014 года, а в 2020-м Духовное управление мусульман взяло шефство над приютом и стало регулярно помогать ему. В частности, учреждение регулярно получает продукты, что позволяет ему ежедневно предоставлять 300 нуждающимся горячее питание. По инициативе муфтия приюту были подарены дополнительные павильоны для санузлов и банных помещений.

Теперь же Камиль хазрат и владыка Кирилл обсудили различные варианты дополнительной поддержки пункта помощи нуждающимся. Речь, в частности, шла о «создании Комиссии по работе с бездомными, в состав которой могли бы войти представители Духовного управления мусульман и митрополии Татарстана».

Комплекс «Приют человека» расположен по адресу: Казань, ул. Бурхана Шахиди, д. 26. Сейчас здесь временно проживают 40 мужчин и женщин. Всего в разное время в этом пункте помощи находили кров более тысячи человек. Нуждающимся помогают восстанавливать утраченные документы и искать работу, оказывают юридические консультации, медицинские и другие услуги. Кроме того, учреждение помогает малообеспеченным семьям, больным наркоманией и алкоголизмом.