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Муфтий Башкирии призвал пересмотреть законопроект о запрете ношения религиозной одежды
Муфтия Башкирии Айнура Биргалина обеспокоил законопроект, который предусматривает возможность запрета ношения религиозной одежды в общественных и образовательных учреждениях.
Как написал он в своем телеграм-канале, этот законопроект в случае принятия нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране. По его мнению, подобные запреты противоречат законам Конституции РФ. Он напомнил, что одна из ее статей гласит, что каждому россиянину гарантируется свобода совести и свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
«Запрет на ношение религиозной одежды нарушает права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям. Религиозная одежда является неотъемлемой частью религиозной и культурной идентичности многих мусульман. Я убежден, что государственные органы должны уважать право каждого человека на свободное выражение своей религиозной принадлежности», - пишет муфтий.
Также он добавил, что такой запрет рискует усилить соцнапряженность, негативно отразиться на отношениях между народами и нарушить общественный мир.
Биргалин подчеркнул, что позаботиться о безопасности граждан можно другими способами, не ограничивая при этом религиозные свободы. Так, системы видеонаблюдения и биометрические технологии достаточно эффективно защищают общественный порядок, написал он.
Муфтий призвал авторов инициативы пересмотреть проект закона с учетом прав и интересов мусульманского сообщества. Он надеется, что они найдут компромисс в этом вопросе. По его словам, мы должны строить общество, где каждый человек, независимо от его религии, сможет чувствовать себя защищенным и уважаемым.
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