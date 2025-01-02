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Муфтий Аляутдинов напомнил о начале подготовки к Рамадану
С 1 января мусульмане начинают готовиться к священному месяцу Рамадан. В течение трех месяцев им стоит уделить больше внимания духовному развитию, а также разрешить все споры и конфликты, подчеркнул в беседе с РИА Новости заместитель председателя ДУМ России Ильдар Аляутдинов.
Муфтий напомнил, что новый, 2025 год совпал с началом Раджаба, за которым последует Шаабан, а затем и Рамадан.
«Таким образом, с самого первого дня официального нового года мы начнем физически и духовно готовиться к посту, предписанному исламом», — заявил собеседник издания.
Аляутдинов заметил, что в преддверии Рамадана мусульманам стоит начать духовную подготовку, уделять больше внимания близким, и посоветовал обращать больше внимания на вечное, а не на мирское.
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