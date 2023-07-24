«Мудрость живет в легендах и сказах»: в Болгаре завершился фестиваль «Возрождение»

На фестивале презентовали вышитую карту Татарстана, над которой трудились умельцы республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарский орнамент не уходит в забытье»

Одним из ярких событий последнего дня стала презентация вышитой карты Татарстана, над которой трудились умельцы из разных районов республики.

«Сегодня мы стали свидетелями действительно исторического момента — презентации вышитой карты Республики Татарстан. Реализовать этот проект без участия огромного количества партнеров и всех без исключения муниципальных образований было невозможно. Создание такой карты — это кропотливый труд как самодеятельных художников, так и народных мастеров. Главная цель проекта — единение нашего многонационального народа», — отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Каждый район Татарстана был представлен своим национальным узором Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместе с картой, где каждый район был представлен своим национальным узором, презентовали коллекцию полотенец — по одному из каждого муниципалитета.

«Мы все знаем, какой тяжелый путь мы все вместе прошли: начиная от шаблона и создания эскиза до воплощения и презентации. Целыми сутками мы изучали технику тамбурного шва. Именно таким образом мы хотим показать, что наш татарский орнамент не уходит в забытье. Хочется сказать большое спасибо мастерицам, создавашим карту. Надеюсь, вы продолжите использовать эту технику в своем творчестве и в дальнейшем», — добавила дизайнер и соучредитель бренда BURO BANU Элара Шайхи.

На фоне Черной палаты прошел показ модной одежды с тюркскими этническими мотивами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На главной площадке фестиваля также прошел показ модной одежды с тюркскими этническими мотивами из разных стран мира и регионов России. Свои коллекции представили в том числе модельеры из Татарстана, Башкирии, Катара и Узбекистана.

Финальной точкой фестиваля стал показ оперы «Кара пулат» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Опера о надежной дружбе и верности

Финальной точкой фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении» стал показ оперы «Кара пулат». В основе сюжета – татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана.

Воины самаркандского эмира при взятии Великого Булгара захватили двенадцать девушек-красавиц. Одна из них была дочерью хана – ее должны были доставить самому Тамерлану в качестве наложницы, но никак не могли узнать, которая из них ханская дочь. Они подвергают девушек различным испытаниям, но верные подруги не выдают главную героиню и всячески огораживают, вводя воинов Тамерлана в заблуждение. Однако кто-то доносит, что ханская дочь не горит в огне.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нукер самаркандского эмира приказывает загнать всех девушек в каменную палату, обложить ее дровами и поджечь. По легенде, после пожара из здания должна выйти целая и невредимая дочь хана Великого Булгара.

«Наша эпоха — время активного диалога культур»

«Это святая земля для нас. Мы видим, что этнокультура с каждым годом становится все более востребованной. Это огромный труд людей, но самая большая благодарность вам за то, что сегодня вы вместе с нами», – обратился к гостям фестиваля Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы видим, что этнокультура с каждым годом становится все более востребованной» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев подчеркнул на закрытии, что идея фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении» родилась ровно год назад, когда в Болгаре впервые показали оперу «Кара Пулат» прямо под открытым небом.

«Эта легенда — прекрасное отражение смысла сегодняшнего фестиваля. В основе этнической оперы лежат сказания, относящиеся к болгарскому периоду истории нашего края и татарского народа. Речь идет о прошлом наших предков. После восстановления Болгара мы переходим от материального возрождения этой земли к духовному. Наша эпоха — время активного диалога культур разных народов, наций и этнических групп и обмен историческим опытом», — заявил Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «В эпосах, дастанах, былинах, легендах и сказаниях хранится многовековая мудрость народов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный Советник Татарстана отметил, что в дни фестиваля на земле древней столицы Волжских Булгар встретились эпосы, легенды, сказания разных народов в прочтении наших современников.

Это, в том числе, драма Государственного национального театра Карелии – «Куллерво» по мотивам эпоса «Калевала», также это драматическое сказание «Манасчы» Бишкекского театра, по мотивам киргизского эпоса «Манас», это квест-бот по бурятскому эпосу «Гэсэр», это спектакль «Завет хана Кубрата» из города Варна Республики Болгария, это спектакль Театра Олонхо – «Кыыс Дебилийэ» из Саха-Якутии.

По словам Государственного советника РТ, былины и сказания хранят в себе мудрость народа, и в наше время диалог культур и обмен этими знаниями играет очень важную роль.

«В эпосах, дастанах, былинах, легендах и сказаниях хранится многовековая мудрость народов. Это “священная книга”, она как золото – никогда не стареет, не теряет актуальности. Нужно только уметь воспользоваться этими знаниями. Смысл фестиваля как раз заключается в этом», – добавил Шаймиев.