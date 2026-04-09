Мудрость «Ста Мекк» и современная «Су анасы»: конкурс Тукая собрал свыше 500 школьников

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ в одиннадцатый раз был организован научно-творческий конкурс «Если хочешь пробудить сердца людей...», посвященный дню рождения Габдуллы Тукая – 140-летнему юбилею.

Конкурс, проводимый более десяти лет, собрал на одной площадке учащихся 1–11 классов начальных, средних и основных общеобразовательных учреждений Татарстана, а также студентов средних специальных и высших учебных заведений. По данным организаторов, в этом году количество желающих участвовать в конкурсе увеличилось вдвое: в прошлом году было зарегистрировано 290 человек, а в этом году количество заявок достигло 540.

География конкурса уже давно не ограничивается только Республикой Татарстан. В этом году заявки на участие в конкурсе поступили из республик Чувашия, Башкортостан, из Самарской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской, Нижегородской областей, из городов Ульяновск и Саратов.

На торжественном открытии конкурса участников приветствовал директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов. Он отметил, что особенно отрадно видеть увеличение числа участников и то, что среди учителей, приведших своих учеников на конкурс, есть бывшие выпускники института.

Директор института поблагодарил партнеров, помогавших в организации мероприятия, – Министерство образования и науки РТ, Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, Всемирный конгресс татар, а также главного организатора – кафедру татарского языкознания Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая.

Директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков подчеркнул важность конкурса с точки зрения профориентации.

«Этот конкурс, организованный КФУ, – один из моих самых любимых конкурсов. Он посвящен детям, через них мы обращаем внимание на творчество Тукая. Он важен именно этим. В то же время Институт филологии и межкультурной коммуникации ведет здесь и профориентационную работу. Когда дети нации, воспитанные учителями, приходят к нам учиться, мы стараемся отобрать их по крупицам и привлечь в мир нашей науки», – сказал он.

В своем выступлении Ильгиз Халиков также отметил, что творчество Габдуллы Тукая выходит за пределы Татарстана и является сегодня основным фактором, духовно сближающим тюркские народы.

«На прошлой неделе я был на конференции в городе Бишкеке. Мы с представителями татар, казахов, каракалпаков и киргизов сидели и общались без переводчика, на своих родных языках. И в то же время каждый представитель народа произнес имя Тукая. Значит, Тукай – это великий писатель, объединяющий сегодня тюркский мир», – резюмировал он.

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов в своем выступлении поднял вопрос ответственности перед нацией. По его мнению, ошибочно мнение, что только государство должно заботиться о нации. Он призвал молодежь быть людьми, заботящимися о своей нации помимо своей семьи.

«Мы изучаем и изучаем Габдуллу Тукая, но все равно не знаем его. Например, в наше время в школах учили, что стихотворение "Родной язык" состоит из трех куплетов, но ведь оно состоит из четырех куплетов. Самая важная его часть, связывающая с будущим, – именно этот четвертый куплет. В нем говорится о молитве за родителей и за себя. Также мы поняли, что неправильно читали строки поэта "Әйдә халыкка хезмәткә" (стихотворение Тукая) в месяц Рамадан. Оказывается, нужно читать не "хезмәт эчендә йөзмәккә" (плавать в работе), а "хезмәт эчендә йөз Мәккә" – то есть служение народу равно ста наградам», – отметил он.

Также известный поэт Булат Ибрагимов передал свое творческое приветствие и прочитал свои стихи.

Торжество чередовалось с творческими выступлениями учеников и студентов. Например, коллектив «ЗАМАН» 27 гимназии города Казани современно инсценировал стихотворение «Су анасы» (Водяная мать), представив его в виде рэпа.

После открытия конкурс продолжил работу по номинациям. Всего было 5 номинаций:

«Мы – тукаевский народ» – в этой номинации татарские студенты и ученики читали стихи Габдуллы Тукая на татарском языке;

«Татарский язык – язык моей души» – молодежь других национальностей читала стихи Тукая на татарском языке;

«Тукаевская мелодия – в мире» – произведения Габдуллы Тукая прозвучали на русском, английском, армянском, чеченском, турецком, таджикском, марийском и других языках;

«Тукай – в наших сердцах» – участники этой номинации представили свои собственные стихи;

«Мне есть что сказать о творчестве Тукая» – было представлено 17 научно-исследовательских работ.

На мероприятии прозвучало около 70 стихотворений Тукая, были инсценированы произведения «Сабит учится читать», «Фатыйма и Соловей», «Ребенок и Бабочка».

Также в рамках конкурса был организован круглый стол для учителей, пришедших вместе с учениками и студентами, под руководством кандидата филологических наук, доцента Рамили Сагдиевой. Там состоялся разговор о проблемах обучения татарскому языку, вопросах обеспеченности методическими пособиями.

Кандидат филологических наук, сотрудник Казанского юридического института Альфия Исхакова пришла с четырьмя студентами из Конго, получающими образование в Казани. Они исполнили стихотворение «Шурале» на русском и французском языках.

«Я обучаю иностранных студентов русскому языку. В рамках уроков мы также знакомим студентов с татарскими национальными особенностями, творчеством Тукая. Поэтому мы пришли с ними поучаствовать в этом конкурсе. Они с большим интересом интересуются жизненным путем и творчеством Тукая», – поделилась она.

Камила Билалова