Мучения Квартальнова кончились: «Динамо» провалилось и в четвертом матче с «Ак Барсом»

«Ак Барс» победил минское «Динамо» в четвертом матче противостояния со счетом 3:2 и таким образом завершил серию в свою пользу – 4:0. Почему Квартальнову не удалось взять у казанцев ни одного матча и в чем формула успеха «Ак Барса» – в материале «ТИ-Спорта».





Квартальнов, вопреки слухам, все-таки вывел «Динамо» на четвертый матч серии

После третьего матча серии, в котором «зубры» уступили «Ак Барсу» со счетом 0:4, из стана минского «Динамо» начали доноситься неутешительные новости. Несколько источников сообщили, что Дмитрий Квартальнов уволен со своего поста и вывести команду на лед в четвертой игре может один из ассистентов главного тренера. Правда, пресс-служба «Динамо» довольно быстро опровергла все слухи, а сам Квартальнов на пресс-конференции заявил, что был в шоке от подобного рода новостей.

«Я продолжал работать, откуда вообще пошли такие разговоры?» – недоуменно отвечал Квартальнов на вопрос журналиста.

Третий матч серии, в котором «Ак Барс» уничтожил «Динамо», отождествлял ход всего противостояния. Казанцы оказались на голову выше минчан тактически. Хоккей «Ак Барса» был более организован, у команды находились совершенно разные опции в нападении. «Динамо» же полагалось исключительно на магию тройки Пинчука.

UFC на льду «Татнефть-Арены»

В каком-то смысле вчерашний матч тоже был лишен интриги. Первый период в игре напоминал больше игру UFC, нежели хоккей. Сначала с Мелошем поединок устроил Михаил Фисенко, минутами спустя уже Дыняк бился с Уэлле.

Чувствовалось, что хоккеисты «Динамо» подобными стычками хотели отреагировать на резонансные слова Дмитрия Квартальнова после третьего матча. Напомним, тогда наставник минчан позволил себе заявить, что текущий плей-офф для него самый бесхарактерный в его карьере.

«Понимаем, что это мог быть последний матч в серии, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чем уступали в прошлой игре», – объяснял Квартальнов природу поведения своих подопечных в первом периоде.

Драки, безусловно, могут придать импульс команде, зарядить ее эмоционально, но они никогда не перевернут ход матча. Об этом, кстати, довольно часто любил упоминать легендарный Зинэтула Билялетдинов, который негативно относился ко всем конфликтам на льду.

«Динамо» хватило в матче лишь на скромный двухминутный отрезок в третьем периоде

«Ак Барс», вопреки агрессивной модели игры от минских хоккеистов, сумел забросить в ворота «Динамо» за два периода три шайбы. Сначала очередное очко в плей-офф набрал Никита Лямкин. В середине второго периода свою шайбу забил «король пятака» Дмитрий Яшкин, ну а гол Александра Барабанова в быстрой комбинации с Кириллом Семеновым окончательно приговорил «зубров».

Каждый гол «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов воспринимал с отчаянием. В какой-то момент градус нервозности у главного тренера «зубров» начал зашкаливать настолько, что началась стадия принятия. Если в третьем матче Дмитрий Квартальнов злился на своих игроков, мог открыто напихать условному Липскому за малейшую ошибку, то вчера такого рода вещей уже не было. Квартальнов болезненно реагировал на пропущенные голы, но его это уже не раздражало. Тренер смирился, что для этого «Динамо» второй раунд – это потолок.

Минчане по факту провели ударно лишь один отрезок в матче, когда за две минуты до конца третьего периода в формате шесть на пять сумели забросить две шайбы. Сначала это сделал Шипачев, а потом Липский.

«Ак Барс» позволил себе расслабиться на небольшой отрезок времени, и за это был наказан двумя пропущенными голами. А как иначе – это плей-офф.

В момент «камбэка» Дмитрий Квартальнов наверняка прокручивал две отмененные шайбы Виталия Пинчука. В первом эпизоде шайба в ворота «Ак Барса» зашла от ноги нападающего, а во втором моменте у форварда было зафиксировано положение вне игры.

Самоотверженность Пинчука – чуть ли не единственное светлое пятно во всем хоккее «Динамо». Нападающий своими действиями старался завести команду, надломить уверенность соперника. Но и его как будто бы окутала вот эта «кубковая нефартовость» Дмитрия Квартальнова.

Продолжит ли Квартальнов работу в «Динамо» и на кого выходит «Ак Барс» в третьем раунде?

Продолжит ли наставник «Динамо» работу на своем посту? Ответ на этот вопрос, кажется, предначертан и очевиден. Хотя сам Дмитрий Квартальнов не стал делать заявлений об отставке, отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта».

«Давайте вопросы по игре, серии. Что будет дальше – я не готов пока комментировать», – лаконично отметил наставник минчан.

Есть ощущение, что вчерашний матч был последним для Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Динамо». На выездных матчах минчан присутствовало все руководство «зубров», и вряд ли после столь беззубого и унизительного выступления белорусов Квартальнов продолжит работу в клубе.

То, что «Динамо» вот так отдаст четыре подряд матча серии, не мог ожидать никто. Даже игроки «Ак Барса».

«Я скажу тебе честно: никто в команде не ждал того, что мы закроем «Динамо» со счетом 4:0. В победу в серии верили, но точно не с таким счетом», – поделился защитник «Ак Барса» Степан Терехов в раздевалке с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Болельщикам минского «Динамо» остается дожидаться итоговой пресс-конференции с участием Квартальнова, дабы услышать перспективы дальнейшего пребывания специалиста в команде. «Ак Барс» же в свою очередь ждет соперника по третьему раунду в паре «Металлург» – «Торпедо». Да, там все еще не закрыт вопрос уральцами. Вчера команда Андрея Разина уступила нижегородцам сенсационно в овертайме 2:3 и продлила серию еще как минимум на одну игру.