Мубай и Эльмир Низамов выпустят совместный альбом

Основоположник «аксубаевского фьюжна» певец Мубай и татарстанский композитор Эльмир Низамов намереваются выпустить первый совместный альбом. «Ике ярда» будет включать сочинения за весь период их совместного сотрудничества.

«За последние несколько лет у нас с Мубаем состоялся целый ряд концертов. И хотя в своем творчестве мы очень разные, за время музыкальной дружбы мы нашли много точек соприкосновения, которые были тепло встречены публикой. Но Мубай — не из открытых людей, концерты он дает нечасто, и мне показалось, что было бы здорово записать наши песни для широкой аудитории», — поделился планами Эльмир Низамов.

Для этой цели музыканты запустили краудфандинг — сбор средств для создания альбома. Если общественность поверит в идею, проект будет реализован.

«Мубай — это явление в татарской музыке, он очень самобытен. В своем голосе он соединяет фольклор и джазовое звучание так, что даже моя музыка с ним звучит как-то по-особенному. И мне очень хочется, чтобы этот уникальный симбиоз остался в истории», — рассказал Низамов.

Название альбома переводится на русский язык как «Два берега». По мнению музыкантов, альбом должен отобразить душу татарского народа. Лирические настроения пронизывает альбом насквозь, истории песен переплетаются друг с другом, будь то светлые воспоминания о матери, философские мысли о вечно спешащей жизни или первой любви.

Музыканты планируют выпустить альбом осенью 2022 года.