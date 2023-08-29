МТС усилила сеть в парках и скверах Казани, Нижнекамска и Челнов

Фото: пресс-служба МТС

МТС провела в ряде городов Татарстана технические работы и усилила сеть в парках и скверах, на набережных и пляжах, улицах и площадях – в местах, где традиционно проводятся массовые мероприятия, фестивали. Работы проведены в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.

«Парки и площади Татарстана собирают с каждым годом все больше местных жителей и туристов. С помощью аналитики Big Data мы фиксируем растущие цифровые потребности пользователей и определяем локации, где требуется укрепление сети. Во время праздников и массовых мероприятий нагрузка на сеть в общественных пространствах вырастает в десятки раз. Помимо работ по укреплению сети, мы при необходимости дополнительно устанавливаем в этих местах передвижные базовые станции. Благодаря этому даже при повышенных нагрузках на сеть наши абоненты могут оставаться на связи, делиться с друзьями видео или фото в высоком качестве, оплачивать покупки, строить маршруты до праздничных локаций или вызвать такси», — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

В конце августа в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других населенных пунктах Татарстана запланированы массовые гуляния в честь Дня Республики. В Казани до 31 августа проходит целый ряд мероприятий на разных городских площадках: фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары» и «Милли кием» на набережной Кабана, гастрофестиваль на озере Лебяжьем, фестиваль уличных музыкантов на центральной пешеходной улице Баумана, фестиваль для молодежи в экстрим-парке «Урам», большой вечерний концерт с российскими звездами и салют на набережной у Центра семьи «Казан». В Набережных Челнах основные гуляния состоятся на набережной им. Г. Тукая и на майдане парка «Прибрежный». Нижнекамцы 26 августа отпраздновали День нефтяника, а 30 августа отметят День республики – массовые мероприятия и большой концерт здесь проходят на площадке у ледового катка на проспекте Мира.