МТС снабдила системой видеонаблюдения бензовозы Татарстана

МТС установила систему видеонаблюдения на бензовозах транспортной компании «ЕвроОйлТрак», что позволило предприятию исключить нецелевое использование автопарка: затраты на покупку топлива сократились до 7%, время доставки грузов стало меньше на 12%.

Фото: www.gsmoptom.ru

Система видеонаблюдения позволяет удаленно контролировать передвижение транспорта, чтобы выстраивать оптимальные маршруты передвижения и исключить несанкционированное вскрытие груза. Наблюдение можно вести через любое устройство — ПК, планшет или смартфон. Видеозаписи передвижения машин с возможностью просмотра сохраняются в течение 30 дней. В случае неисправности или, например, умышленного закрытия камеры, регистратор сообщит об этом и выведет «проблемную» камеру на экран диспетчера.

«Бизнес и государственные организации применяют системы видеонаблюдения и умные камеры МТС в самых разных сферах. В Татарстане они контролируют ход строительства на трассе М7; в скверах Владивостока считают количество посетителей и помогают в поиске людей; на Дальнем Востоке служат в „красной зоне“ больницы; в Новосибирске охраняют покой жителей домов. „ЕвроОйлТрак“ успешно протестировал решение МТС на половине автопарка и на сегодня он укомплектован практически полностью, оставшиеся несколько бензовозов планируется дооборудовать системой видеонаблюдения осенью», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Оборудование защищено от внешних воздействий — видеокамеры антивандальные, работают при температурах от −40°С до +60°С, а в условиях недостаточной освещенности система автоматически переходит в ночной режим и включает инфракрасную подсветку.

«Как перевозчику опасного груза нам важно обеспечить безопасность сотрудников и других участников движения, сохранить качество перевозимых нефтепродуктов. За полгода использования сервиса МТС мы исключили простой техники, уменьшили холостой пробег до 16%, устранили риски несанкционированного вскрытия груза, повысили трудовую дисциплину водителей и безопасность перевозок», — поделился директор компании «ЕвроОйлТрак» Наиль Габдрафиков.

«Мы готовы обеспечить быстрый перевод компаний на собственное решение по мониторингу транспорта в случае возникновения сложностей с обслуживанием у зарубежных провайдеров. Сервис МТС является полностью отечественным решением и внесен в реестр российского ПО», — добавляет Марат Шакиров.

Отметим, ранее несколько международных компаний по разработке телематических решений заявили об уходе с российского рынка.