МТС разогнала домашний интернет до гигабита в 16 новостройках Казани

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в столице Татарстана. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей, к концу первого квартала 2022 года около восьми тысяч семей Казани получили интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Скорость домашнего интернета МТС в 10 раз выше стандартной уже доступна жителям 16 новых домов в жилых комплексах «Манхэттен», «Арт-Сити», «Весна», «Паруса», «Грин», «Золотая середина», «Бриз», а также новостроек возле Дубравного леса и на улицах Вишневского, Достоевского, Заслонова, Кариева, Чистопольская. Улучшения затронули не только новостройки, но и более пятидесяти многоквартирных домов в центре города, на Квартале, а также в Авиастроительном и Советском районах.

Обновленная сеть фиксированной связи МТС в Казани позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома». Жители смогут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

«С новой технологией казанцы не только получают высокоскоростной интернет, но и могут сократить затраты на услуги связи и ТВ. Объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. К тому же, это еще и удобнее – управлять всеми услугами можно будет с помощью единого лицевого счета», – рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Для подключения домашнего сверхбыстрого интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к гигабитной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

