МТС расширила сеть бесплатных точек свободного доступа к WI-FI в Татарстане

МТС расширила сеть бесплатных точек беспроводного доступа в интернет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Заинске и Лениногорске. С прошлого года их количество в республике выросло в полтора раза. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, могут подключиться к бесплатному WI-FI с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона.

Для подключения к бесплатной сети нужно выбрать точку доступа МТС_Free на смартфоне и пройти стандартную процедуру авторизации.

«Современные смартфоны уже давно превратились в полноценного цифрового ассистента. Чтобы татарстанцы могли пользоваться привычными сервисами в любое время, мы развернули бесплатные WI-FI зоны в наиболее проходимых городских локациях на территории наших салонов и рядом с ними», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

На сегодняшний день абоненты любых операторов могут воспользоваться бесплатным WI-FI доступом в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск.