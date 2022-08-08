МТС приглашает татарстанских ИТ-специалистов в команду «МТС Диджитал»

МТС до конца года планирует привлечь более 5 тысяч ИТ-специалистов в технологические стеки компании. На увеличение фонда оплаты труда, обучение и создание комфортной среды в «МТС Диджитал» выделили бюджет более 3 млрд рублей. Татарстанских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды компании, работа возможна как в очном, так и в удаленном формате.

В рамках программы по расширению штата ИТ-специалистов «МТС Диджитал» проводит дополнительный набор разработчиков различного стека технологий — Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. Также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science и руководители команд.

«Татарстан, один из региональных цифровых лидеров с сильным профессиональным сообществом, славится как кузница кадров. Мы приглашаем татарстанских айтишников в команды МТС Диджитал, развивающие цифровые сервисы на основе Big Data, AI и облачной инфраструктуры. Расширенная команда разработчиков позволит быстрее развивать KION, „МТС Маркетолог“, MTS Cloud и другие экосистемные продукты компании, а также запускать новые направления технологических продуктов», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Инвестиции на развитие команды «МТС Диджитал» также направит на расширение социального пакета для работников компании. Так, к сегодняшним привилегиям в виде компенсации фитнеса, спортивного зала, корпоративного психолога, массажиста, ДМС с первого рабочего дня и образовательных треков добавилась регулярная закупка полезного и здорового питания, сезонных фруктов и овощей — бесплатно для сотрудников компании.

Помимо существующих образовательных программ для повышения профессионального уровня сотрудников компании, МТС запустила бесплатную образовательную программу «Тета», которая готовит Golang-разработчиков, аналитиков данных, DevOps-специалистов и других экспертов для всего рынка. Двери офиса «МТС Диджитал» открыты для стажировок студентов вузов и выпускников, которые получают доступ к топовым командам разработчиков — ежегодно это более 500 студентов. В среднем 60% из них принимают решение остаться и продолжить карьеру в МТС.