МТС представила геймерам Татарстана медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей

Фото: пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила первую в России специализированную игровую приставку для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль может превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более двух тысяч компьютерных игр.

Операционная система приставки имеет специальный игровой режим и оптимизирована под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет беспрерывно играть на протяжении шести часов.

«Сейчас ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. человек. Рост интереса к мобильному геймингу мы видим и среди татарстанцев — его в том числе подстегнули и „Игры будущего“ — первый в истории международный турнир на стыке спорта и киберспорта, который прошел в республике в начале года. Игрокам, как правило, требуется мощное железо, цена на которое может достигать несколько сотен тысяч рублей. МТС Fog Play упрощает игровой путь, а наша новая игровая приставка позволит еще большему количеству татарстанских геймеров получить доступ к главным игровых хитам», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4990 рублей. Первая партия выпущена ограниченным тиражом и доступна в продаже на витрине МТС в OZON.

Реклама. ПАО «МТС».