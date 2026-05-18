МТС представила аэромобильный комплекс связи для удаленных территорий

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде МТС представила аэромобильный комплекс связи для оперативного развертывания сетей LTE/5G в удаленных и труднодоступных районах.

«Это готовое к использованию решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где властям и предприятиям требуется налаживать связь в удаленных районах», – прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.



Комплекс включает привязной летательный аппарат – гексакоптер, базовую станцию LTE/5G российского производства и мобильный пункт управления на базе полноприводного автомобиля. Во время испытаний скорость передачи данных в сети 5G достигала 1,2 Гбит/с.



Комплекс разворачивается двумя специалистами примерно за 30 минут. Летательный аппарат поднимает радиомодуль с антенной на высоту до 200 метров и способен обеспечивать радиопокрытие в радиусе 10–15 километров в течение трех суток.

В автомобиле располагается оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий радиомодуль, тяговые двигатели гексакоптера и другое оборудование. Аэромобильный комплекс подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи.

Решение предназначено для организации связи в районах, где отсутствует телеком-инфраструктура. Комплекс может использоваться при проведении массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологическом мониторинге, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операциях.

Систему также можно использовать для создания выделенных технологических сетей связи на промышленных объектах, расположенных в удаленных территориях.