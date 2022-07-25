МТС представил бизнесу РТ альтернативу зарубежным сервисам для видеоконференций

МТС приобрела контрольный пакет акций группы компаний Webinar (бренды Webinar Meetings, Webinar.ru, We.Study, COMDI), крупнейшего российского разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и виртуальных мероприятий. Отечественная платформа позволит татарстанским предпринимателям и государственным учреждениям проводить онлайн-совещания, организовывать дистанционное корпоративное обучение или запускать онлайн-школу.

Решение запускается на всех браузерах, не требует дополнительного ПО, позволяет общаться онлайн в максимально высоком качестве, загружать презентации, подключать интерактивную доску Miro и работать в ней, не покидая сервис. Включенный в платформу сервис We.Study позволит компаниям республики организовывать смешанное обучение сотрудников, клиентов, партнеров и студентов, где в процессе участники могут общаться в чате или выходить в эфир. А с помощью решения COMDI — организовывать крупные онлайн-мероприятия «под ключ» на базе собственной стриминговой платформы.

«В экосистеме В2В-сервисов МТС появилась альтернатива, способная успешно заменить аналогичные решения западных провайдеров. Webinar Meetings имеет обширный функционал, например записи мероприятий, демонстраций видео и загрузки фонов. Работу еще одного из решений платформы мы оценили этой зимой, когда совместно с компанией COMDI и другими партнерами организовали телемост на открытии газозаправочных станций, в короткий срок реализовав достаточно сложный технический процесс без сбоев», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Webinar основана в 2008 году и является лидером среди российских решений на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 миллионов пользователей, за все время клиентами стали более 10 000 организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. Webinar является резидентом инновационного центра «Сколково».