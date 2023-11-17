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МТС поэтапно отменит плату за раздачу интернета с телефона
До 29 февраля 2024 года МТС поэтапно отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства. Отмена платы коснется всех тарифов, в том числе безлимитных, пишет РБК, ссылаясь на комментарий пресс-службы компании.
В МТС уточнили, что особенности процесса отмены платы связаны с тем, что компании нужно доработать IT-системы.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручала российским операторам отменить плату за раздачу интернет-трафика. Как объяснили сотрудники службы, раздавая интернет, абонент использует функции своего собственного устройства, а не пользуется услугами оператора сотовой связи. Именно поэтому плата за подобные «раздачи» взиматься с пользователя не должна, считают в ФАС.
На исполнение данного предупреждения служба дала компаниям связи срок до 29 февраля 2024 года.
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