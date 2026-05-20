МТС и «РИВЦ» запустили «Цифровую ферму» для агропромышленных предприятий Татарстана

МТС объявляет о стратегическом партнерстве с Республиканским информационно-вычислительным центром Минсельхозпрода РТ в сфере цифровизации аграрной отрасли. В рамках сотрудничества компании запускают в Татарстане проект «Цифровая ферма», который включает в себя комплексные решения для автоматизации работы хозяйств и оптимизации молочного животноводства. Соглашение подписано в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде.

Первым шагом к реализации проекта стала интеграция систем видеоаналитики на базе ИИ. Благодаря этому у фермеров появилась возможность отслеживать состояние животных и предупреждать развитие болезней, приводящих к их выбраковке. В результате внедрения в ряде хозяйств выбытие скота по причине хромоты и болезней копыт удалось свести к минимуму.

В 2026 году сотрудничество МТС и Республиканского информационно-вычислительного центра Минсельхозпрода РТ сфокусируется на молочном животноводстве. Цифровизация аграрной отрасли позволит хозяйствам Татарстана выйти на принципиально новый уровень эффективности за счет повышения качества молока и воспроизводства здорового скота.

Технологической основой решений служит единая промышленная платформа МТС. На базе данных с помощью искусственного интеллекта платформа прогнозирует и диагностирует заболевания скота, а также формирует отчетность для государственных информационных систем АПК. Инфраструктура полностью размещена на территории России, что гарантирует защиту данных и полное соответствие регуляторным требованиям.

«Наше сотрудничество с Республиканским информационно-вычислительным центром Минсельхозпрода РТ позволяет расширить линейку технологических инструментов для аграриев Татарстана. Совместно мы разрабатываем комплексный проект, сфокусированный именно на молочном животноводстве – приоритетной отрасли экономики региона. В итоге хозяйства получают прозрачный менеджмент и реальную экономию. Для нас важно не просто поставить „коробку“, а дать фермеру готовый, работающий инструмент», – отметил руководитель центра промышленных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

«Эффективность агробизнеса напрямую зависит от качества менеджмента на предприятии. А качество менеджмента в свою очередь определяется инструментами, которые использует компания: насколько они современны, точны и позволяют принимать решения на основе данных, а не интуиции», – прокомментировал генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин.