МСП смогут взять кредит до 2 млрд рублей по сниженным ставкам

Ак Барс Банк продолжает выдавать предпринимателям льготные кредиты на выгодных условиях по программе стимулирования кредитования «Инвестиционная» и программе Минэкономразвития, утвержденной постановлением Правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года. Обе программы являются востребованными у бизнеса.

Участниками ПСК «Инвестиционная» могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые состоят в Едином реестре субъектов МСП.

Ставки льготного кредита на сумму от 3 млн до 2 млрд рублей на инвестиционные цели составят: для малого бизнеса — 15%, для среднего бизнеса — 13,5%. Льготные ставки действуют в течение 3 лет с даты заключения договора.

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Участниками программы Минэкономразвития, утвержденной постановлением Правительства № 1764, могут стать субъекты МСП, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики: производстве, переработке, металлургии, здравоохранении, образовании, транспорте и других.

Сумма кредитования — до 1 млрд рублей и зависит от категории субъекта МСП и цели кредитования. Ставки на рефинансирование составят: не более 15% годовых для субъектов малого бизнеса и микропредприятий, не более 13,5% для среднего бизнеса. На развитие предпринимательской деятельности — 16% годовых.

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Полные условия программ размещены на сайте банка.