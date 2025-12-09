МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежегодно в России государство повышает размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). Каким будет МРОТ в Татарстане в 2026 году, и на что его размер влияет – в материале «Татар-информа».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный государством нижний порог заработной платы, который работодатель обязан обеспечить сотруднику за полностью отработанный месяц при стандартных условиях занятости: полная ставка, выполнение всех рабочих часов или смен и т.п. Основная функция МРОТ — защита работников от чрезмерно низких доходов и обеспечение социальной стабильности.

Как формируется МРОТ

Расчет минимальной зарплаты основывается на медианной заработной плате, определяемой Росстатом по итогам предыдущего года. Начиная с 2021 года МРОТ привязан к 42% медианной зарплаты, а пересмотр установленной доли должен происходить не реже чем один раз в пять лет.

На что влияет МРОТ

Этот показатель оказывает влияние на несколько основных направлений:

- Оплату труда. Работодатель не имеет права устанавливать зарплату официально трудоустроенному сотруднику ниже установленного уровня.

- Социальные выплаты. Пособия по временной нетрудоспособности, а также выплаты по беременности и родам рассчитываются с учётом МРОТ. Рост минимальной оплаты труда автоматически увеличивает и эти выплаты.

- Размер отдельных штрафов и налоговых обязательств. Часть санкций и отчислений в фонды зависит от МРОТ, что отражается на расходах организаций.

МРОТ в Татарстане

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в Республике Татарстан будет установлен на уровне 27 093 рублей. Это соответствует 48% медианной заработной платы за 2024 год, которая, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.

Повышение МРОТ оказывает влияние как на организации, так и на сотрудников, так как определяет минимально допустимое значение оплаты труда и влияет на уровень благосостояния населения.