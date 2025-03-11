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Общество 11 марта 2025 10:11

МРОТ в Татарстане: как рассчитывается и на что влияет

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МРОТ в Татарстане: как рассчитывается и на что влияет
Фото: © «Татар-информ»

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный государством минимальный уровень заработной платы, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный рабочий месяц при стандартных условиях: трудоустройство на полной ставке, отработка всех положенных часов/смен в месяце и так далее. Его основная цель — гарантировать социальную защиту работников и предотвратить слишком низкие зарплаты.

Кто устанавливает МРОТ?

Федеральный МРОТ устанавливается Правительством РФ и закрепляется законодательно. Кроме федерального значения, в каждом регионе России могут устанавливаться свои МРОТ. Они не могут быть ниже федерального показателя, но могут быть выше, если это необходимо для компенсации региональных особенностей стоимости жизни.

Как рассчитывается МРОТ?

МРОТ рассчитывается исходя из величины медианной заработной платы, которая рассчитывается Росстатом за предыдущий год. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 42%. При этом такое соотношение пересматривается не реже чем раз в 5 лет.

На что влияет МРОТ?

МРОТ играет важную роль в экономической и социальной сферах. Он влияет на:

- заработную плату работников. Все официально трудоустроенные сотрудники должны получать зарплату не ниже установленного уровня.

- больничные и декретные выплаты. Размер пособий рассчитывается с учетом МРОТ, поэтому его увеличение ведет к росту социальных выплат.

- штрафы и налоги. Некоторые штрафы и отчисления в фонды рассчитываются в зависимости от МРОТ, что влияет на расходы бизнеса.

Размер МРОТ в Татарстане

В 2025 году в Татарстане составляет для работников государственных и муниципальных учреждений 22 440 рублей, а для работников внебюджетного сектора экономики – 23 200 рублей.

Этот показатель важен как для работодателей, так и для работников, так как он определяет минимальную возможную заработную плату и влияет на уровень жизни населения.

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