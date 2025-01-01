МРОТ в России с января вырос на 16,6%

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января увеличился до 22440 рублей, рост составил 16,6%. Об этом свидетельствует соответствующий федеральный закон.

Напомним, в прошлом году МРОТ был равен 19242 рублям, его рост в сравнении с показателем предшествующего года составил 18,5%.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей в месяц», – сказано в законе.

Отмечается, что повышение МРОТ коснется 4,2 млн россиян.

Закон об увеличении МРОТ был принят в октябре прошлого года.