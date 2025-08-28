МРОТ в России с 2026 года может вырасти до 27 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года планируется повысить примерно на 20%. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В 2025 году МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей до вычета НДФЛ. После индексации минимальная зарплата может достичь 27 тысяч рублей.

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», – отметил Нилов.

По его словам, повышение минимальной зарплаты напрямую затронет доходы «от 4 млн до 5 млн человек».

Законопроект о повышении МРОТ правительство внесет в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку.

«Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, и работа над ним будет продолжена одновременно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов», – подчеркнул глава думского комитета.