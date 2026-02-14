«Можно всю жизнь не подозревать о нем»: насколько страшен порок сердца и как его выявить

Из-за чего возникает врожденный порок сердца и как появляется приобретенный? Каковы передовые методы лечения этой патологии? Что делать будущей маме, чтобы малыш родился со здоровым сердцем? Об этом в Международный день осведомленности о пороках сердца «Татар-информу» рассказали медики Городской клинической больницы №7 Казани им. М. Н. Садыкова.





Елена Грачева: «Пороками называют любые отклонения от нормальной анатомии сердца и крупных сосудов»

Фото: пресс-служба Городской клинической больницы №7 Казани им. Садыкова

Иногда порок сердца находят случайно

«Пороками называют любые отклонения от нормальной анатомии сердца и крупных сосудов. Можно говорить о небольших и крупных аномалиях, которые нарушают нормальную гемодинамику, то есть движение крови по сосудам», – объяснила кардиолог Городской клинической больницы №7 Казани им. М. Н. Садыкова, руководитель Республиканского центра болезней системы кровообращения Елена Грачева.

Пороки сердца разделяются на врожденные и приобретенные. Первые появляются еще тогда, когда ребенок находится в утробе матери. Около 1% детей рождаются с врожденными пороками. Жизнеугрожающие врожденные пороки сердца встречаются нечасто. Как правило, такие пороки диагностируют врачи-неонатологи сразу после рождения ребенка и таких детей своевременно направляют на хирургическое лечение в Детскую республиканскую больницу, а потом наблюдают детские кардиологи. Большинство врожденных аномалий не угрожают жизни.

«Как правило, такие пороки диагностируют врачи-неонатологи сразу после рождения ребенка. Бывают ситуации, когда патологию случайно обнаруживают уже во взрослом возрасте. Человек удивляется, ведь он ничего не знал и не ощущал. Эта аномалия ему никак не мешала», – отметила кардиолог.

Приобретенный порок развивается, пока человек живет. То есть он родился с нормальным сердцем, но в силу ряда причин анатомия и гемодинамика сердца поменялись. По каким причинам это могло произойти?

Запущенные аутоиммунные заболевания.

Прогрессирующий атеросклероз.

Наркомания. Вместе с внутривенной инъекцией в кровь попадает инфекция, которая приходит к сердцу и вызывает воспаление и разрушение клапана. Развивается инфекционный эндокардит, который приводит к развитию порока.

Среди врожденных пороков распространены дефекты сердечных перегородок. Среди приобретенных преобладают пороки клапанов.

«Пороки можно разделить на цианотические и нецианотические. Раньше их называли синими и белыми пороками. Дело в том, что наше сердце имеет четыре камеры. В левых отделах течет артериальная кровь, обогащенная кислородом, – она алая. Кровь в правых отделах венозная – более темная. Она богата углекислым газом. Два вида крови не должны смешиваться. Если смешения нет, это белый порок. Если кровь смешивается, то это синий порок, зачастую у такого пациента синеют губы и пальцы», – рассказала Елена Грачева.

Кардиограмма может не показать отклонения, а доктор вряд ли найдет их с помощью стетоскопа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если у вас есть врожденный порок, сделайте УЗИ своим детям и внукам»

Самый надежный метод обнаружить сердечный порок – пройти УЗИ, заверяют медики. Кардиограмма может не показать отклонения, а доктор вряд ли найдет их с помощью фонендоскопа.

«Приобретенный порок не наследуется, чего нельзя сказать о врожденном. Если у вас есть врожденный порок, сделайте УЗИ своим детям и внукам. Каждый человек должен хоть раз в жизни пройти это исследование», – уверена Елена Грачева.

А может ли женщина с пороком сердца выносить здорового ребенка без последствий для своего организма? Врачи утверждают, что может. У женщин с небольшими пороками сердца беременность проходит очень неплохо. Если отклонения довольно серьезные, роды проводят с помощью кесарева сечения.

«Сегодня сложных случаев порока становится все меньше и меньше, потому что контроль за беременными и новорожденными значительно расширен. Благодарить за это нужно детскую кардиологическую службу. Раньше диагностика врожденных пороков не была на столь высоком уровне и порой до взрослой службы доходили люди с очень серьезными нарушениями, которые мешали им жить», – отметила руководитель Республиканского центра болезней системы кровообращения.

Роман Бугров: «Порок не в ста процентах случаев ведет к сердечной недостаточности. Из десяти пациентов операция понадобится двум» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Скоро большая хирургия пороков сердца уйдет в историю»

«Порок не в ста процентах случаев ведет к сердечной недостаточности. Нельзя определенно сказать, что один вид порока гарантированно требует вмешательства, а другой – не требует. При некоторых патологиях нельзя определенно сказать, на каком этапе потребуется хирургическая операция. Это вопрос клинический, зависит от каждого конкретного пациента. Чтобы определить оптимальное время коррекции порока, необходимо динамическое наблюдение кардиолога и кардиохирурга», – объяснил заведующий отделением кардиохирургии ГКБ №7 Роман Бугров.

Раньше коррекцией пороков были исключительно операции на открытом сердце. На сегодняшний день медицина достигла того уровня, когда для устранения патологии необязательно делать большие операции. Очень перспективным направлением в хирургии в целом и в хирургии сердечных пороков являются эндоскопические операции. Сегодня медицина дошла до того, что необязательно делать большие операции.

Эндоскопическая, или малоинвазивная, хирургия – это метод вмешательства, при котором операции выполняются через небольшие разрезы с помощью эндоскопов – специальных приборов с камерой и инструментами для манипуляций. В классической хирургии врач делает широкий разрез, чтобы обеспечить обзор и доступ к органу, а эндоскопическая техника позволяет заменить разрез несколькими маленькими проколами. Это значительно снижает кровопотерю и риск послеоперационных осложнений, ускоряет период восстановления и дает лучший эстетический результат.

«Возможно, скоро большая открытая хирургия пороков сердца уйдет в историю, ведь малая хирургия менее травматична, а их результаты сопоставимы. К примеру, для закрытия аномального отверстия в межпредсердной перегородке вместо открытого ушивания дефекта устанавливается окклюдер – это устройство, которое механически закрывает отверстие и устраняет неправильный сброс крови между полостями сердца. Оно вводится через сосуд на бедре, а затем этот небольшой зонтик раскрывается в месте дефекта, закрывая его, таким образом устраняя порок. Операция длится в среднем один-два часа», – рассказал Роман Бугров.

При изменении структуры сердечного клапана и утраты его функции кардиохирурги устанавливают искусственный. Среди искусственных клапанов сердца выделяются механические и биологические конструкции.

«Работоспособность механического клапана не ограничена. Однако металлический клапан – инородное тело для организма, а потому он требует пожизненного приема препаратов, которые разжижают кровь. Биологический клапан сделан из ксеноперикарда животного. В случае его имплантации препараты принимаются только 6 месяцев, но и срок службы его короче», – сказал заведующий отделением кардиохирургии.

Особенность сердечных пороков в том, что вы можете всю жизнь не подозревать о нем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если у больного есть тяга к жизни, это дополнительный стимул врачу»

«Особенность сердечных пороков в том, что вы можете всю жизнь не подозревать о нем, пока он компенсирован. В этом случае пациент живет с ним достаточно долго. Он может быть выявлен случайно при обращении к врачу с другим заболеванием», – подчеркнул Роман Бугров.

Врач рассказал о свежем случае из практики. 83-летний мужчина начал испытывать дискомфорт в области груди, когда чистил снег на своем участке. В седьмой горбольнице Казани у него диагностировали выраженный атеросклероз коронарных артерий и менее значимый порок сердца, но жизни он не угрожал. Пациенту было успешно проведено аорто-коронарное шунтирование. Он прошел реабилитацию в стенах клиники и был выписан домой.

Однажды на прием к врачу попала женщина. У нее был серьезный врожденный порок, внешне казалось, что ее организм очень слаб, но она мечтала стать матерью. Ее успешно прооперировали, а спустя время она родила двоих здоровых детей.

«Если у больного есть тяга к жизни, это дополнительный стимул для врача. К тому же, здесь играет роль соматическое состояние, а не возраст. Организм умеет подстраиваться в ситуациях, когда мы, медики, сомневаемся в его способностях», – подчеркнул Роман Бугров.

«Инфекции связаны с сердечными пороками – это факт. Одна из причин возникновения порока аортального клапана – тонзиллит» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чтобы у ребенка не было порока сердца, будущая мама должна беречься от инфекций

«Профилактика врожденных пороков начинается до того момента, как был зачат ребенок. У будущей мамы не должно быть вредных привычек, она должна следить за питанием, проходить скрининги, сдавать анализы и выполнять назначения врачей», – отметила Елена Грачева.

Беременной стоит защищаться от инфекций, ведь они могут быть причиной мутаций, которые могут нарушить нормальное развитие сердца ребенка. Будущей маме лучше не ходить в места большого скопления людей, нужно тепло одеваться и носить маску.

Врачи констатируют – инфекции связаны с сердечными пороками. Среди мер профилактики приобретенных пороков сердца: