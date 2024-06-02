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«Можно устроить семейный челлендж – «день без телефона»: хазрат о соцсетях и гаджетах
В чем преимущество людей, отказавшихся от смартфонов? Можно ли знакомиться в соцсетях с целью создания семьи? Может ли девушка озвучивать видеоролики своим голосом? Допустимо ли публиковать в соцсетях фотографии детей? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Ирек» Тимур хазрат.
«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. В этот раз мы поговорили на тему «Соцсети и гаджеты в жизни мусульманина».
– Есть ли такие понятия, как халяльный гаджет и халяльная соцсеть?
– Социальная сеть как таковая – это просто площадка, так что сказать о ней «халяльная» или «харамная» мы не можем. Надо говорить о контенте этой площадки, о том, что там можно увидеть. Это ведь так же выбор каждого человека, как и наша обычная жизнь. Мы можем использовать себя, отправившись на дискотеку или в мечеть. Так же и с соцсетями – человек сам выбирает контент, который он будет смотреть. Это могут быть харамные вещи, а могут быть вагазы, какие-то назидательные рассказы.
В вопросах общения с людьми то же самое. Человек может общаться достойным образом, а может перейти все границы, оскорблять и материться. Поэтому нужно оценивать не саму соцсеть, а действия человека в ней.
– Тогда немного другой вопрос: есть ли специальные соцсети для мусульман?
– Честно говоря, не знаю. Развитых, по-моему, нет.
– Знаете ли вы лично мусульман, которые совсем отказались от соцсетей?
– Более того, я знаю людей, которые отказались и от смартфонов и используют только кнопочные телефоны. Наши учителя тоже призывали нас отстраниться от смартфонов, потому что человек постепенно начинает опираться на ум своего телефона и терять свой. Обратите внимание, даже когда мы суммируем простые числа, мы открываем калькулятор на телефоне.
Люди, отказавшиеся от соцсетей и смартфонов, больше времени проводят, например, за чтением книг, меньше забивают голову информацией, которая не имеет для них никакого значения. То есть более рационально используют свое время.
– Но сами вы не отказались от смартфона?
– Да, лично я пользуюсь смартфоном. По работе мне необходимо пользоваться и WhatsApp, и другими возможностями телефона.
– Может ли девушка-мусульманка показывать свое лицо в соцсети с убранными под платок волосами?
– Сам смысл хиджаба в том, чтобы укрыться от лишних взоров. И когда девушка выставляет свои фотографии, хотя бы и в платке, она противоречит этому правилу и выставляет себя напоказ. Мусульманка все-таки должна быть скромной. Следует скрывать себя от взора чужих мужчин, даже если на вас платок.
– Можно ли девушке озвучивать свои ролики голосом, без лица?
– Говоря об этом, следует вспомнить аят в Коране, где Аллах Тааля обращается к женам пророка Мухаммеда (с.а.в.): «Укрывайте не только себя, но также свои голоса от людей, в сердцах которых может быть болезнь». На сегодняшний день сердца заболевают практически у всех, а голос девушки все-таки является привлекательным. Поэтому будет лучше, если девушка скроет также и голос. И если она разговаривает с другими мужчинами, по религии лучше всего делать это, не приукрашивая свой голос.
– Можно ли знакомиться в соцсетях с целью создания семьи?
– Лучше всего, конечно, знакомиться старыми методами, когда молодых знакомят родственники и близкие. Или же обратившись к хазрату. Если говорить о соцсетях, то есть ряд правил, которых мы должны придерживаться. Наше поведение в них должно быть в рамках шариата, то есть общение молодого человека и девушки в соцсетях должно быть таким, чтобы девушка могла показать эту переписку своему отцу, не стыдясь.
– Можно ли общаться в соцсетях с лицами противоположного пола не с целью создания семьи, но с целью объяснения ислама?
– Отвечая на этот вопрос, вспомним, что все пророки, которых направлял к нам Аллах, были мужчинами и призывом и дагватом занимались мужчины. Поэтому нет такой необходимости, чтобы именно женщина занималась призывом к религии. Да, если у нее женская аудитория, никаких проблем нет. Если же это все-таки мужчины, то она может указать на проповедника, того или иного хазрата, у которого молодой человек может узнать о религии. Тем самым она обезопасит себя от ненужной переписки с мужчинами.
– А мужчина может объяснять религию женщине?
– Если он делает это с целью дагвата, то, иншалла, в этом не будет проблем.
– Допустимо ли публиковать в соцсетях фотографии детей, в том числе своих?
– Как таковое это в религии не запрещено. Но надо ли хвастаться, надо ли создавать условия для того, чтобы вашего ребенка сглазили? Это уже решать вам.
– К каким постам, фотографиям и видео не стоит писать комментарии?
– Опять же, есть определенные нормы шариата при общении с людьми. Соцсети – такая же площадка для общения, поэтому мы должны отстраняться от сплетен, от плохих высказываний. И ни в коем случае нельзя забывать о законах Российской Федерации. Оставляя те или иные комментарии в соцсетях, мы можем привлечь внимание соответствующих органов.
– Что делать, если ваш супруг, или супруга, или ребенок слишком много времени проводит в гаджетах?
– Если говорить о детях, то, конечно, надо постараться увлечь их более полезными в жизни вещами, как-то отгородить от гаджетов. Возможно, это можно сделать постепенно, каждый день выделяя определенное время, которое они будут проводить в гаджете. Также можно стимулировать ребенка, дав ему какую-то работу – убраться по дому, помыть посуду, что-то еще, чтобы потом он мог посидеть и поиграть.
При этом все-таки надо проверять, что ребенок смотрит в гаджете, в какие игры играет. Потому что на просторах интернета, как вы знаете, очень много плохого.
Если же в гаджете зависает один из супругов, можно провести с ним беседу, объяснить, что у вас есть право на то, чтобы вторая половинка проводила больше времени с вами. Увлечь ее чем-то более интересным – прогулкой, походом куда-нибудь. Также можно устроить семейный челлендж, объявив «день без телефона», и тем самым показать, насколько прекрасна жизнь и без него. В общем, создать условия для того, что супруг или супруга меньше проводили времени в телефоне.
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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».
ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ
Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.
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