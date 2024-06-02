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Общество 2 июня 2024 12:00

«Можно устроить семейный челлендж – «день без телефона»: хазрат о соцсетях и гаджетах

В чем преимущество людей, отказавшихся от смартфонов? Можно ли знакомиться в соцсетях с целью создания семьи? Может ли девушка озвучивать видеоролики своим голосом? Допустимо ли публиковать в соцсетях фотографии детей? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Ирек» Тимур хазрат.

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«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. В этот раз мы поговорили на тему «Соцсети и гаджеты в жизни мусульманина».

Есть ли такие понятия, как халяльный гаджет и халяльная соцсеть?

– Социальная сеть как таковая – это просто площадка, так что сказать о ней «халяльная» или «харамная» мы не можем. Надо говорить о контенте этой площадки, о том, что там можно увидеть. Это ведь так же выбор каждого человека, как и наша обычная жизнь. Мы можем использовать себя, отправившись на дискотеку или в мечеть. Так же и с соцсетями – человек сам выбирает контент, который он будет смотреть. Это могут быть харамные вещи, а могут быть вагазы, какие-то назидательные рассказы.

В вопросах общения с людьми то же самое. Человек может общаться достойным образом, а может перейти все границы, оскорблять и материться. Поэтому нужно оценивать не саму соцсеть, а действия человека в ней.

Тогда немного другой вопрос: есть ли специальные соцсети для мусульман?

– Честно говоря, не знаю. Развитых, по-моему, нет.

«Человек постепенно начинает опираться на ум своего телефона и терять свой»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Знаете ли вы лично мусульман, которые совсем отказались от соцсетей?

– Более того, я знаю людей, которые отказались и от смартфонов и используют только кнопочные телефоны. Наши учителя тоже призывали нас отстраниться от смартфонов, потому что человек постепенно начинает опираться на ум своего телефона и терять свой. Обратите внимание, даже когда мы суммируем простые числа, мы открываем калькулятор на телефоне.

Люди, отказавшиеся от соцсетей и смартфонов, больше времени проводят, например, за чтением книг, меньше забивают голову информацией, которая не имеет для них никакого значения. То есть более рационально используют свое время.

Но сами вы не отказались от смартфона?

– Да, лично я пользуюсь смартфоном. По работе мне необходимо пользоваться и WhatsApp, и другими возможностями телефона.

Может ли девушка-мусульманка показывать свое лицо в соцсети с убранными под платок волосами?

– Сам смысл хиджаба в том, чтобы укрыться от лишних взоров. И когда девушка выставляет свои фотографии, хотя бы и в платке, она противоречит этому правилу и выставляет себя напоказ. Мусульманка все-таки должна быть скромной. Следует скрывать себя от взора чужих мужчин, даже если на вас платок.

Можно ли девушке озвучивать свои ролики голосом, без лица?

– Говоря об этом, следует вспомнить аят в Коране, где Аллах Тааля обращается к женам пророка Мухаммеда (с.а.в.): «Укрывайте не только себя, но также свои голоса от людей, в сердцах которых может быть болезнь». На сегодняшний день сердца заболевают практически у всех, а голос девушки все-таки является привлекательным. Поэтому будет лучше, если девушка скроет также и голос. И если она разговаривает с другими мужчинами, по религии лучше всего делать это, не приукрашивая свой голос.

«Общение молодого человека и девушки в соцсетях должно быть таким, чтобы девушка могла показать эту переписку своему отцу, не стыдясь»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Можно ли знакомиться в соцсетях с целью создания семьи?

– Лучше всего, конечно, знакомиться старыми методами, когда молодых знакомят родственники и близкие. Или же обратившись к хазрату. Если говорить о соцсетях, то есть ряд правил, которых мы должны придерживаться. Наше поведение в них должно быть в рамках шариата, то есть общение молодого человека и девушки в соцсетях должно быть таким, чтобы девушка могла показать эту переписку своему отцу, не стыдясь.

Можно ли общаться в соцсетях с лицами противоположного пола не с целью создания семьи, но с целью объяснения ислама?

– Отвечая на этот вопрос, вспомним, что все пророки, которых направлял к нам Аллах, были мужчинами и призывом и дагватом занимались мужчины. Поэтому нет такой необходимости, чтобы именно женщина занималась призывом к религии. Да, если у нее женская аудитория, никаких проблем нет. Если же это все-таки мужчины, то она может указать на проповедника, того или иного хазрата, у которого молодой человек может узнать о религии. Тем самым она обезопасит себя от ненужной переписки с мужчинами.

А мужчина может объяснять религию женщине?

– Если он делает это с целью дагвата, то, иншалла, в этом не будет проблем.

Допустимо ли публиковать в соцсетях фотографии детей, в том числе своих?

– Как таковое это в религии не запрещено. Но надо ли хвастаться, надо ли создавать условия для того, чтобы вашего ребенка сглазили? Это уже решать вам.

К каким постам, фотографиям и видео не стоит писать комментарии?

– Опять же, есть определенные нормы шариата при общении с людьми. Соцсети – такая же площадка для общения, поэтому мы должны отстраняться от сплетен, от плохих высказываний. И ни в коем случае нельзя забывать о законах Российской Федерации. Оставляя те или иные комментарии в соцсетях, мы можем привлечь внимание соответствующих органов.

«Надо проверять, что ребенок смотрит в гаджете, в какие игры играет. Потому что на просторах интернета, как вы знаете, очень много плохого»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Что делать, если ваш супруг, или супруга, или ребенок слишком много времени проводит в гаджетах?

– Если говорить о детях, то, конечно, надо постараться увлечь их более полезными в жизни вещами, как-то отгородить от гаджетов. Возможно, это можно сделать постепенно, каждый день выделяя определенное время, которое они будут проводить в гаджете. Также можно стимулировать ребенка, дав ему какую-то работу – убраться по дому, помыть посуду, что-то еще, чтобы потом он мог посидеть и поиграть.

При этом все-таки надо проверять, что ребенок смотрит в гаджете, в какие игры играет. Потому что на просторах интернета, как вы знаете, очень много плохого.

Если же в гаджете зависает один из супругов, можно провести с ним беседу, объяснить, что у вас есть право на то, чтобы вторая половинка проводила больше времени с вами. Увлечь ее чем-то более интересным – прогулкой, походом куда-нибудь. Также можно устроить семейный челлендж, объявив «день без телефона», и тем самым показать, насколько прекрасна жизнь и без него. В общем, создать условия для того, что супруг или супруга меньше проводили времени в телефоне.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.
Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.
#чай с хазратом #ислам #мусульмане #гаджеты #соцсети
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