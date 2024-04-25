Можно с «Зенитом» играть иначе? Как «Рахимов» с «Рубином» разложил на атомы футбол Семака

«Порядок бьет класс»

Сенсации в Петербурге на фоне весенних выступлений «Рубина» ждать не приходилось. После рестарта чемпионата подопечные Рашида Рахимова не впечатляли болельщиков ни своей игрой, ни результатами. Всего одна победа над откровенно разобранным «Ахматом» и разница 1-6 по забитым и пропущенным мячам в трех крайних встречах.

Прогнозы букмекеров на игру «Зенит» – «Рубин» говорили все сами за себя. Коэффициенты на победу гостей доходили до восьми к одному. Коллективу Сергея Семака пророчили легкие три очка, особенно в связи с уверенной беспроигрышной серией «сине-бело-голубых» во всех турнирах в 2024 году.

Но за громкие неожиданности мы все и любим футбол. «Зенит» в пик чемпионской гонки с «Краснодаром» умудрился всухую уступить «Рубину», который был не слишком убедительным этой весной.

В состав казанцев вернулись важнейшие игроки основы: Игор Вуячич и Иву Игочукву, пропускавшие прошлый матч из-за дисквалификаций. Заявка «Рубина» на матч была самой что ни на есть оптимальной, чего, конечно, нельзя было сказать о «Зените».

Сергей Семак предпочел обойтись на фланге без Дугласа Сантоса. Также в запасе остались Артур, Педро, Эракович. А профильный центральный защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип перешел на левый край обороны. Решения главного тренера «Зенита» по поводу выбора стартового состава выглядели сомнительно.

«Рубин» в излюбленной схеме 5-3-2 с первых минут начал душить петербуржцев на своей половине поля. Организованно и дисциплинированно казанцы защищались практически всем составом. Даже Мирлинд Даку время от времени спускался за пределы центрального круга.

«Зенит», чувствуя доминацию по аналогии с матчами против «Оренбурга» и «Балтики», не включал больших скоростей. «Сине-бело-голубые» пытались в позиционке вскрыть оборону «Рубина», но делали это настолько безвкусно и безыдейно, что опасных моментов у ворот Дюпина толком не возникало.

Казанцы спокойно работали под плотным давлением «Зенита» и просто ждали своего шанса. На 50-й минуте Мирлинд Даку доставил первый неприятный сюрприз обороне хозяев. Из ничего шикарный момент создал Александр Зотов, отдавший верхом точный пас на никем не прикрытого албанского нападающего. Получив нужное пространство, Даку ловко обработал мяч и отправил мимо Михаила Кержакова. Ноль-один в пользу гостей, и вечер в Петербурге сразу перестал быть томным.

Получив минимальное преимущество, «Рубин» активизировался в защите еще сильнее. «Зенит» пытался прибавить в атаке, но все попытки подопечных Семака обострить игру у ворот Дюпина завершались неудачей.

В середине второго тайма главный тренер «Зенита» пошел ва-банк, выпустив одновременно Педро, Артура и Сергеева. Но пользы в минувший вечер от нападения хозяев было, как от козла молока. «Рубин» продолжал хладнокровно контролировать все зоны на своей половине поля.

Вместо ожидаемого камбэка «Зенит» получил лишь гол в свои ворота. На радость «Краснодару» после удачного отскока от Даку отличился капитан казанцев Александр Мартынович, ранее выступавший как раз таки за «быков». Эпизод, безусловно, символичный. К слову, по окончании встречи с «Зенитом» Мартыновича за его гол похвалило руководство «Краснодара» в личном сообщении. Об этом сообщил журналистам Алексей Грицаенко.

«Рубин» сыграл ровно на протяжении всех 90 минут. Это отметил и наставник казанцев Рашид Рахимов. В победную раздевалку тренер вошел со словами: «Порядок бьет класс! Вы это сегодня лишний раз доказали».

Возможно, «Рубин» показывает далеко на самый зрелищный и привлекательный для фанатов футбол в РПЛ. Однако по результату казанцы умеют играть шикарно. В данном показателе коллектив Рахимова один из лучших в лиге, несомненно.

Семак посетовал на неудачу, а Рашид Рахимов объяснил закономерности победы над «Зенитом»

По ходу матча главный тренер петербуржцев Сергей Семак неоднократно высказывал претензии судейству. По мнению наставника «Зенита», казанцы во втором тайме только и делали, что тянули игру. А обилие остановок в матче, фолы от футболистов «Рубина» только подтверждали жгучее желание гостей добыть победу во что бы то ни стало. Красота и удовольствие от футбола явно отошли на второй план.

«Зенит» смотрелся предпочтительнее в атаке на фоне «Рубина». Это логично, принимая во внимание, что часто игроки казанской команды, переходя из защиты в нападение, просто выбивали мяч на Даку вперед. А там, глядишь, албанец как-то зацепится за мяч. «Рубин» в атаку по доброй воле не хотел идти от слова совсем, но если уж получал хорошие шансы, то старался их сделать голевыми по максимуму. Гости спокойно могли завершить встречу и с разгромным счетом, отправь Вуячич мяч в сетку ворот, а не прямо в Михаила Кержакова.

Содержательных голевых эпизодов «Рубину» хватало сполна, и в этом весь парадокс матча. Регулярно не забивающий много казанский коллектив чуть было не разнес по счету лучшую команду чемпионата. По словам Сергея Семака, везение игроков «Рубина» вчера было запредельным. Оно и сыграло ключевую роль во встрече.

«Сопернику сегодня улыбнулась удача, а мы не использовали наши моменты. И создавали их недостаточно. К сожалению, проиграли сегодня. Будем готовиться», – лаконично заявил Семак после матча.

В отличие от наставника «сине-бело-голубых» Рашид Рахимов по традиции оказался многословен на пресс-конференции. В частности, он подробно объяснил, почему «Рубину» было необходимо придерживаться низовой оборонительной модели игры против «Зенита».

«Если мы берем игру, команда играла очень организованно и дисциплинировался. Мы выполнили план, который у нас был, процентов на 80 процентов. Были эпизоды, когда мы не контролировали игру «Зенита», но здесь важна была командная игра и взаимодействия, которые были у нас на очень хорошем уровне. Было у нас владение мячом 30 процентов? Оно нам и не нужно было сегодня. А можно ли с «Зенитом» в Санкт-Петербурге играть по-другому? Можно. А потом получить можно три», – сказал Рашид Рахимов.

Глоток надежды для «Динамо» и «Краснодара»

В этом году чемпионат России по футболу щедр на сенсационные результаты, что отражается параллельно на положении команд в турнирной таблице. Благодаря вчерашнему поражению «Зенита» от «Рубина» и собственной победе над «Балтикой» (3:2) «Краснодар» сократил отставание от «сине-бело-голубых» всего до одного балла. Теперь после 25 туров у «быков» 49 очков, у «Зенита» – 50.

Завелось прилично в крайних двух матчах московское «Динамо». Победы над «Нижним Новгородом» и «Оренбургом» позволили команде Лички прочно обосноваться на третьем месте в РПЛ. Сейчас у «Динамо» разница в гонке с «Зенитом» – шесть очков. А следующая встреча у «бело-голубых» непосредственно с петербуржцами. В ближайшее время нас ожидает, вероятно, ключевой матч сезона.

Благодаря победе «Рубин» вернулся вновь в борьбу за пятую строчку в турнирной таблице. Отставание казанцев от «Спартака» всего два очка. А завтра «красно-белым» предстоит провести тяжелейшую игру против ЦСКА, который также имеет планы на бронзу чемпионата.

Аналогичная плотная гонка идет и в нижней части таблицы. Кажется, что до последнего тура будет непонятно, кто покинет элиту российского футбола. И, если честно, для нейтрального болельщика подобные обстоятельства только идут в плюс.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru