Можно ли родить в удовольствие: Как в Казани принимают вертикальные роды?

Когда-то давным-давно практически все дети появлялись на свет в процессе вертикальных родов. О том, как проходят роды в сидячем положении, в чем их преимущества и есть ли недостатки, ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделением патологии беременных роддома казанской больницы №16 Мария Ильченко.

Вертикальные роды – это как?

Вертикальные роды – это принцип свободного поведения женщины в родах, объяснила ИА «Татар-информ» врач акушер-гинеколог роддома казанской больницы №16 Мария Ильченко.

Мария Ильченко: «Вертикальные роды – это принцип свободного поведения женщины в родах» Фото: пресс-служба ГКБ №16 Казани

«На самом деле очень важно предоставить возможность телу женщины, в физиологическом смысле слова, находиться в том положении, которое будет комфортно, удобно. Это не только сам процесс проведения потужного периода вертикально. Это положение женщины в родах подразумевает под собой, что она не лежит все время, а находится в том положении, которое ей изнутри подсказывает ее сущность», – отметила акушер-гинеколог.

Женщина может ходить, лежать в ванной, сидеть на фитболе, на корточках или стоять на коленях, если ей этого хочется. Мария Владимировна рассказала, что в их роддоме ванная есть в каждом родзале.

«Положение во время самого процесса окончания родов – потуг – тоже женщина сама выбирает. Некоторым неудобно сидеть на специальном стульчике, они, может быть, очень устали или им в принципе неудобно. Они могут лежать на боку на кровати, могут быть на корточках», – добавила кандидат медицинских наук.

Вообще, вертикальные роды подразумевают рождения ребенка сидя, женщины садятся на специальный стул с вырезом посередине, малыш, появляется на свет в руки акушерки.

«Когда повторно рожающие мамочки, которые уже имеют опыт предыдущих горизонтальных родов, сравнивают, то они говорят, что вертикально удобнее – ощущения ярче и понятнее, что делать», – отметила врач.

По словам заведующей отделением, женский организм сам знает, что делать в момент родов, а вот зачем тужиться, лежа на спине – ему не совсем понятно.

Неудобно только для акушеров

«Все разговоры о том, что в этом положении больше разрывов, что это положение неудобно – неправда. Да, оно неудобно для тех, кто роды принимает», – констатировала врач.

По словам врачей, разрывов при таком способе деторождения, меньше.

«Организм очень умный, он уже приспособился веками. При вертикальных родах ничего особенного не надо уметь, нужно просто предоставить природе возможность и вовремя подставить руки» Фото: пресс-служба ГКБ №16 Казани

«Организм очень умный, он уже приспособился веками. При вертикальных родах ничего особенного не надо уметь, нужно просто предоставить природе возможность и вовремя подставить руки. Малыш очень нежно, как рыбка, выплывает. Раз, и сразу в руках оказывается. Потом кладем его на живот мамочки, и она его держит, пока пуповина пульсирует, все крайне физиологично», – заметила Мария Владимировна.

Весомый аргумент в пользу таких родов, говорят врачи, мировая история. В Египте, Древнем Риме, Европе, Африке женщины на спине не рожали.

«Легенду о том, что женщина стала рожать на спине, относят к Людовику XIV. Это притча во языцех. Может быть, в этом и есть доля правды. Но на самом деле женщину на спину уложили акушеры, которым было так удобно. Акушерами, в основном, тогда были мужчины, им было удобно проводить различные хирургические манипуляции, когда женщина лежит на спине. На самом деле роды – это естественный процесс, тут хирургических манипуляций без медицинских показаний нужно избегать», – заключила врач.

«Я считаю, рожать надо только так»

Жительница Казани Евгения Сайфутдинова рассказала ИА «Татар-информ», что рожала вертикально второго и третьего малышей. Вспоминает, что перед вторыми родами у нее появился страх, ведь ее первенец появился на свет с родовой травмой. Знакомые рассказали ей про вертикальные роды, Евгения изучила вопрос. И решила рожать именно так.

Евгения считает, что с выбором не ошиблась. Второй раз рожать ей было значительно легче. По ее словам, все происходило очень естественно, тужиться в сидячем положении намного легче, чем лежа. Непростой процесс, по словам Евгении, прошел в удовольствие.

Мнение о том, что роды – это боль, ужас и кошмар – из области бабушкиных страшилок, которые передаются из уст в уста многие поколения Фото: пресс-служба ГКБ №16 Казани

И третьего ребенка Евгения родила таким же способом. Несмотря на то, что плод перед рождением расположился не совсем так, как было нужно, врач его повернула, и вертикальные роды прошли успешно.

Первого и второго малышей Ильсина Даминова родила обычным способом, а третьи ее роды прошли вертикально.

«Были отзывы, что это намного легче, чем обычные роды. Все проходит естественней и безболезненней», – рассказала женщина.

Второй и третий дети Ильсины были очень крупными – при рождении весили по четыре килограмма.

«Если сравнивать, как я рожала сына – второго ребенка – мне было очень тяжело, а вот третью дочку – вертикально, и мне было очень легко. У них разница в 200 граммов, но по размерам они одинаковые. На родах я все понимала, все чувствовала, не было страха и боязни», – рассказал многодетная мама.

«По сравнению с прошлыми родами это было очень легко. Мне даже понравилось», – отметила женщина.

Обеим женщинам, когда они приводили на массаж своих новорожденных детей, массажисты говорили, что по строению тела у ребенка все идеально.

«Я считаю, только так и надо рожать», – поделилась Ильсина.

Как сделать так, чтобы боли в родах было меньше?

Мария Ильченко уверена, что мнение о том, что роды – это боль, ужас и кошмар – из области бабушкиных страшилок, которые передаются из уст в уста многие поколения, и нередко подогреваются родившими подругами.

«Не могу сказать, что это будет просто райское наслаждение, но, если девочки готовятся, если роды проходят в условиях релакса, расслабления…, то все может пройти в удовольствие» Фото: пресс-служба ГКБ №16 Казани

«На самом деле, это программа, которая изначально заложена в нашей голове. Роды можно сделать для себя крайне комфортными. Не могу сказать, что это будет просто райское наслаждение, но, если девочки готовятся, если роды проходят в условиях релакса, расслабления, если мамочка отпускает свой умный мозг в путешествие, вспоминает какие-то яркие моменты из жизни. Если правильно дышит и постоянно думает о том, как встретит своего малыша. Погружается в эту замечательную картину, представляет себе ее ярко: насколько это будет трогательно, насколько это будет нежно, когда на руках лежит малыш, то все может пройти в удовольствие», – рассказала акушер-гинеколог, клинический психолог.

Помимо подготовки, важна свобода движений, когда женщину укладывают рожать насильно, а она не хочет, это огромный дискомфорт.

«Роженица его ощущает, как насилие над собой. В насилии никогда ничего хорошего нет. Если она хочет лежать – пожалуйста. Но если она не хочет… В любой ситуации, а тем более в родах, это процесс, что называется, задушевный, придуманный Вселенной. Тут должна быть свобода выбора», – заключила доктор.

20% женщин хотят рожать сидя

Порядка 20% женщин, по словам врачей, выбирают вертикальные роды. Родить таким способом сегодня в Казани можно бесплатно по полису ОМС. Абсолютных противопоказаний к такому способу рождения детей нет, но, если малыш собирается появиться на свет попой или ножками вперед, женщину все-таки укладывают. Также противопоказанием является выраженный варикоз.

Партнер на родах: помощь или нет?

По ОМС в роддоме 16-й больницы можно родить ребенка и вместе со своим мужем, если женщина с ним будет чувствовать себя комфортнее.

«Если рассматривать эту ситуацию в плане эпидобстановки, то если папа привитый, если у него есть ПЦР-диагностика, мазок, который в течение трех суток действителен, если он обследован в женской консультации, то все в порядке. Сознательные папы, которые готовятся к партнерским родам, все абсолютно обследованы, они очень мотивированы, и здесь проблем никаких нет», – отметила Мария Владимировна.

«В совместных родах на первый план выходят другие вещи – у семьи случается психологическое единение, колоссальная поддержка в момент первой встречи с малышом» Фото: пресс-служба ГКБ №16 Казани

Мешают будущим мамам и папам решиться на партнерские роды психологические барьеры, но, как отметила практикующий гинеколог, современное поколение молодых людей к этому относится совсем по-другому, молодые идут на партнерские роды с удовольствием.

«По моему опыту, ни один из пап, которые были у меня на родах, а я специально спрашиваю потом женщин, не пожалел. Даже несмотря на то, что способы родов были разные», – поделилась наблюдением врач.

По словам врача, в совместных родах на первый план выходят другие вещи – у семьи случается психологическое единение, колоссальная поддержка в момент первой встречи с малышом.

«В партнерских родах мы кладем малыша папе на грудь. Первое общение папы с малышом – это так трогательно. Эти эмоции, эти чувства, они уникальны. И они просто неоценимы в плане дальнейшего общения семьи. Это очень сильно объединяет людей, когда они такой процесс проживают вместе», – добавила Ильченко.

С медицинской точки зрения папы на родах – это тоже помощь. Ведь, во-первых, женщина спокойна, она уверенно себя чувствует рядом со своим близким человеком, и процесс идет по-другому.

«Гормоны выделяются физиологично, потому что, когда есть тревога, совершенно другой гормон выделяется, и он мешает естественному процессу родов», – объяснила врач.

С другой стороны, иногда женщин необходимо немножечко встряхнуть, случается помутнение, тогда муж может и в чувства привести помочь свою любимую женщину, дисциплинировать ее.

Сегодня каждая восьмая женщина, по наблюдению заведующей отделением патологии беременности, приводит на роды мужа.