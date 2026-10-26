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Общество 26 октября 2026 10:05

Можно ли мусульманам жить вместе до заключения брака

Муфтий Таджуддин объяснил, допустим ли в исламе гражданский брак

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Можно ли мусульманам жить вместе до заключения брака
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совместное проживание мусульман до официального оформления брака не допускается. Для создания семьи необходимо как пройти религиозную церемонию, так и зарегистрировать отношения в органах ЗАГСа. Об этом сообщил глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.

«До него (никаха – прим. Т.-и.) совместная жизнь невозможна», – сказал муфтий в беседе с РИА Новости.

Таджуддин пояснил, что при проведении никаха необходимо присутствие родителей и двух свидетелей. После совершения религиозного обряда в мечети мужчина и женщина приобретают статус супругов с точки зрения исламской традиции.

При этом следующим этапом становится государственная регистрация отношений. Если религиозная церемония проводится раньше посещения ЗАГСа, пара должна предоставить документ, подтверждающий подачу заявления на регистрацию брака. Как подчеркнул верховный муфтий, для совместной супружеской жизни необходимо соблюсти оба условия: заключить религиозный брак и официально зарегистрировать отношения в установленном законом порядке.

#талгат таджуддин #верховный муфтий россии #никах #ПроХаляль
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