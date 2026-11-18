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Употребление алкогольных напитков в исламе однозначно запрещено. Однако вопрос о дозволенности кондитерских изделий, в составе которых присутствует спирт требует более подробного рассмотрения. Как рассказали «Татар-информу» в Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, при определении дозволенности таких продуктов важную роль играет происхождение спирта.

Согласно исламскому учению, спирты принято разделять на две основные группы:

– Полученные из винограда или фиников.

– Произведённые из других источников, содержащих сахар или крахмал, например фруктов, ягод и зерновых культур.

Спирт, изготовленный из винограда или фиников, считается категорически запрещённым для употребления. Данный запрет имеет основание как в Священном Коране, так и в хадисах.

Иная позиция существует в отношении спиртов, полученных из других видов сырья. Согласно мнению известных ханафитских учёных — имамов Абу Ханифы, Абу Юсуфа и Мухаммада — такие вещества не относятся к категории наджасы, то есть ритуальной нечистоты. При этом важно понимать, что данное положение не означает разрешения употреблять алкогольные напитки, изготовленные на их основе.

Таким образом, спирт, полученный, к примеру, из пшеницы или других зерновых культур, считается ритуально чистым и может использоваться для наружных целей, в том числе для дезинфекции. Что касается его применения в пищевой промышленности, то его присутствие в составе продуктов допускается при соблюдении двух условий:

- Спирт не должен употребляться с намерением достичь опьянения, а его количество должно быть недостаточным для наступления такого состояния.

- Использование спирта не должно быть связано с обычаями и практиками, характерными для открыто грешащих людей.

В качестве примера можно рассмотреть обычные конфеты, при производстве которых спирт применяется в небольшом количестве в качестве консерванта. Поскольку употребление таких сладостей даже в значительном количестве не приводит к опьянению, они не считаются запретными на основании приведённого мнения.

Однако здесь необходимо учитывать цель добавления спирта. Если он используется исключительно в технологических целях, например, для сохранения качества продукта, это один случай. Совершенно иная ситуация — шоколад с ликёром, коньяком или другими алкогольными напитками, где спирт добавляется непосредственно для придания определённого вкуса.