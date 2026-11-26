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Могут ли мусульманские семьи прибегать к экстракорпоральному оплодотворению и какие ограничения при этом устанавливает ислам – об этом «Татар-информу» рассказали в Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Что такое ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это один из методов вспомогательных репродуктивных технологий, который используют при лечении бесплодия. Его главная особенность заключается в том, что соединение яйцеклетки и сперматозоида происходит вне женского организма, в специально оборудованной лаборатории.

Весь процесс обычно занимает около двух недель и включает несколько последовательных этапов:

– Подготовка к процедуре. Пациенты проходят необходимые обследования, а специалисты следят за процессом созревания яйцеклеток.

– Получение яйцеклеток. Для сбора биологического материала проводится пункция яичников.

– Оплодотворение. В лабораторных условиях сперматозоиды соединяют с яйцеклетками.

– Перенос эмбриона. После оценки полученного материала подходящий эмбрион помещают в матку женщины.

На лабораторном этапе специалисты наблюдают за развитием оплодотворенных яйцеклеток, оценивают качество эмбрионов и при наличии показаний проводят необходимые исследования. После отбора эмбрион переносится в матку, где при успешной имплантации продолжается развитие беременности.

Отношение ислама к искусственному оплодотворению

С точки зрения исламского права проведение ЭКО не считается запрещенным, если процедура организована в соответствии с установленными шариатом требованиями. При этом принципиальное значение имеют происхождение биологического материала, статус женщины, которая будет вынашивать ребенка, и соблюдение норм взаимодействия между мужчинами и женщинами.

Первое условие — использование биоматериалов исключительно супругов.

Для оплодотворения разрешается применять только сперму мужа и яйцеклетку его законной супруги. Привлечение сторонних доноров, независимо от того, предоставляют ли они мужской или женский биологический материал, не допускается.

По этой причине ислам запрещает использование донорских банков спермы, а также передачу собственного биоматериала для подобных целей. Такие действия противоречат религиозным предписаниям, поскольку могут привести к нарушению установленных границ родства и семейных отношений. В исламе сохранение происхождения человека и достоверности его родословной имеет особое значение.

Второе условие — перенос эмбриона в матку законной супруги.

Оплодотворенную яйцеклетку разрешается поместить только в организм женщины, состоящей в законном браке с мужчиной, чей биологический материал использовался при оплодотворении. По этой причине суррогатное материнство в рамках рассматриваемого шариатского заключения признается недопустимым.

В обоснование такого подхода приводятся коранические аяты, в которых говорится о сотворении человека и последовательных этапах его развития в материнской утробе.

Третье условие — соблюдение гендерного разделения.

При проведении медицинских манипуляций, предполагающих открытие аурата, необходимо учитывать нормы исламской этики. В частности, следует организовать взаимодействие пациентов и медицинских работников с соблюдением разделения по половому признаку.

Шариатское заключение: при каких условиях ЭКО считается дозволенным

Мусульманам разрешается использовать экстракорпоральное оплодотворение при обязательном соблюдении трех основных требований:

- Для оплодотворения применяются исключительно яйцеклетка супруги и сперма ее законного мужа. Донорский материал не допускается.

- Полученный эмбрион переносится в матку той же женщины, которая предоставила яйцеклетку и состоит в браке с мужчиной, предоставившим сперму. Суррогатное материнство исключается.

- Во время медицинских процедур, связанных с открытием аурата, обеспечивается соблюдение гендерного разделения.