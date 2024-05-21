«Можно ли гипертонику спасти зрение?»: пять фактов о влиянии высокого давления на глаза

Софья Булгар: «При артериальной гипертонии страдают наши кровеносные сосуды, немалая часть которых находится на дне глазного яблока»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Факт №1: Гипертония незаметно «сажает» зрение

Постоянное высокое артериальное давление негативно влияет на целый ряд органов и систем организма.

У человека с высоким артериальным давлением страдают и глаза. Причем серьезные изменения в тканях и сосудах глаз происходят незаметно, но в итоге приводят к необратимым последствиям. В результате возникает так называемая гипертоническая ретинопатия сетчатки.

«При артериальной гипертонии страдают наши кровеносные сосуды, немалая часть которых находится на дне глазного яблока. Основная их роль – это питание сетчатки, которая отвечает за наше зрение. Сосуды сетчатки – особо тонкие и чувствительные к повышенному давлению, которое может вызывать необратимые патологические изменения», – объяснила «Татар-информу» врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы, доцент кафедры офтальмологии КГМА Софья Булгар.

Врач рассказала, что перепады артериального давления нарушают нормальный кровоток глаз – артерии сетчатки неравномерно расширяются и уплотняются. Из-за этого сетчатка недополучает питательные вещества, отекает, на ней появляются точечные кровоизлияния. Каждый замечал, как на белке глаза появляется «красная сеточка». Если игнорировать эту проблему и не начинать лечение, это может привести к атрофии или отслоению сетчатки. В дальнейшем происходит полная потеря зрения.

Не секрет, что гипертония повышает риск тромбоза и эмболии артерий и вен, но закупорится также могут и мельчайшие вены, и артерии сетчатки. Застой крови при тромбозе может привести к отеку сетчатки, что опять же понизит остроту зрения.

Офтальмолог рассказала, что с течением времени гипертоническая ретинопатия может вызвать повышенное внутриглазное давление, которое приводит к глаукоме, а она, в свою очередь, к слепоте.

«И, наконец, артериальная гипертония может ускорять развитие других глазных заболеваний: возрастной дегенерации желтого пятна, диабетической ретинопатии», – заключила специалист РКОБ.

Серьезные изменения в тканях и сосудах глаз происходят незаметно, но в итоге приводят к необратимым последствиям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Факт №2: Сначала надо лечить гипертонию, потом все остальное

Не обязательно, что у гипертоника возникнут проблемы с глазами, но чтобы этого избежать наверняка, важно правильно лечить основное заболевание, то есть гипертонию. В этом помогут кардиолог, невролог или терапевт. По словам Софьи Булгар, если человеку удастся вовремя нормализовать артериальное давление, то большинства проблем со зрением можно будет избежать.

«Мы, офтальмологи, лечим лишь симптомы артериальной гипертензии. Если офтальмолог заподозрит, что у пациента гипертоническая ангиопатия сетчатки, то направит его на дополнительные обследования у кардиолога, невролога и терапевта. По состоянию сосудов глаз можно раньше терапевта выявить сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, системные заболевания, патологию сосудов головы и шеи», – поделилась врач.

У гипертоников старше 40 лет риск развития серьезных патологий зрения сильно возрастает Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Факт №3: Гипертоникам важно следить и за внутриглазным давлением

Софья Булгар подчеркнула, что у гипертоников старше 40 лет риск развития серьезных патологий зрения сильно возрастает. У них чаще выявляют глаукому, катаракту, поражение сетчатки.

«Важно проходить профилактические осмотры и контролировать глазное давление и общее состояние органов зрения. При наличии провоцирующих факторов рекомендовано несколько раз в год проходить осмотр у офтальмолога, с обследованием состояния стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки, диска зрительного нерва, измерением внутриглазного давления», – заметила врач.

Благодаря такому обследованию офтальмолог сможет поставить диагноз, определить стадию болезни и назначить правильное лечение.

Людям, которым терапевт уже поставил гипертонию, необходимо регулярно принимать назначенные препараты, снижающие артериальное давление Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Факт №4: Бросать таблетки от давления нельзя

Софья Булгар подчеркнула, что людям, которым терапевт уже поставил гипертонию, необходимо регулярно принимать назначенные препараты, снижающие артериальное давление, контролировать показания тонометра, а в случае ухудшения состояния обращаться к медикам для коррекции лечения. Она уверена, что у людей с гипертонией есть все шансы сохранить стопроцентное зрение при условии систематического обследования и соблюдения всех рекомендаций.

«В случае выявления патологических процессов в органах зрения, если гипертония уже запущена, необходим дополнительный курс офтальмологического лечения. Чем раньше патология глаз будет обнаружена и чем раньше будет подобран курс реабилитации, тем благоприятнее исход», – заметила доктор.

У людей с гипертонией есть все шансы сохранить стопроцентное зрение при условии систематического обследования Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Факт №5: Профилактика болезней глаз одинакова для всех

Софья Булгар озвучила «Татар-информу» правила, выполнение которых поможет сохранить хорошее зрение в течение всей жизни.

Важно питаться правильно с достаточным содержанием полезных веществ, а именно каротина и полезных для зрения витаминов А, E, D, также лучше сократить до пяти граммов в день уровень потребление соли, а также меньше есть сахара, мучных изделий, трансжиров, лучше их заменить в рационе фруктами и овощами.

Регулярно заниматься физической активностью, например прогуливаться на свежем воздухе.

Отказаться от табака.

Регулярно проверять артериальное давления, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Иметь здоровый сон – не менее 7-8 часов в сутки.

Беречь глаза от солнца, ведь солнцезащитные очки нужны не только для того, чтобы выглядеть стильно, они защищают от повреждения сетчатку и хрусталик глаза.

Необходимо своевременно обращаться к врачу и лечить все заболевания, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, а также не забывать о вакцинации.

Следует заниматься профилактикой застоев в шее и нарушений мозгового кровообращения.

«Важно ограничить стрессы, переохлаждения, травмы и других вредных факторов, способных привести к ухудшению зрения», – заключила врач Республиканской офтальмологической больницы.